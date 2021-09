Il laptop che cerchi (Teclast F15 Plus) in FORTE SCONTO su Amazon

Se sei alla ricerca di un laptop dalle buone prestazioni e curato nei minimi dettagli, dai un'occhiata a Teclast F15 Plus, protagonista oggi di un'offerta su Amazon con uno sconto di ben 113,99 euro sul prezzo di listino. È adatto sia allo studio sia all'intrattenimento, ma si comporta bene anche con le operazioni base della produttività.

Teclast F15 Plus in forte sconto su Amazon: l'OCCASIONE

Queste le più importanti specifiche tecniche integrate: ampio display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD (1920×1080 pixel), processore Intel Celeron N4120, GPU Intel UHD Graphics 600, 8 GB di RAM, SSD da 256 GB per lo storage, WiFi, Bluetooth e una vasta gamma di porte per la connettività. Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Home con licenza ufficiale. Se hai bisogno di altre informazioni, le trovi tutte nella scheda del prodotto.

Dalle immagini è possibile apprezzare il design sottile ed elegante di Teclast F15 Plus, che nulla ha da invidiare a quello di alternative ben più costose. Oggi il laptop può essere tuo al prezzo di soli 329,0 euro invece di 429,99 euro come da listino, approfittando dell'offerta proposta da Amazon, con spedizione gratuita e immediata in tutta Italia.