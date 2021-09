Splitter RJ45: dividi il segnale, moltiplichi i device

A volte può essere utile uno switch, così da poter collegare più dispositivi assieme, ma in altri casi l'utilità è molto più elementare e risparmiare è la cosa più importante. Perché spendere per l'ennesimo switch, quindi, se con un semplice splitter RJ45 puoi toglierti ogni problema? In questo caso bastano 7,29 euro, nulla più di questo: oggi lo sconto supera il 30% e puoi metterti nel cassetto uno strumento di sicura utilità immediata con cui puoi facilmente duplicare il flusso dati ad esempio tra desktop e PC senza dover passare sempre per reti Wifi già esauste di collegamenti.

Il nucleo a 8 pin in rame pieno garantisce un tocco superiore e un segnale di trasferimento stabile, proteggendo il segnale da eventuali danni. […] L'interfaccia femmina RJ45 fissa protegge in modo efficiente le interferenze del segnale elettromagnetico esterno, una forte stabilità e affidabilità del segnale.

L'occasione è quella giusta perché il prezzo non era mai stato così basso prima d'ora: oggi, insomma, è il giorno giusto per portarselo a casa ben sapendo che, se non subito, presto o tardi tornerà sicuramente utile. Uno switch, del resto, ti costerà sempre di più ed in molti casi non avrai bisogno che di un semplice minuscolo scatolotto per un semplice split: meno spazio occupato, nessun alimentatore necessario e qualche euro in più in tasca per qualsiasi altra utilità.