Tastiera Logitech MX Keys: ritorna lo sconto BOMBA!

Siete alla ricerca di un'ottima tastiera wireless? Allora non potete assolutamente non provare la fantastica Logitech MX Keys: dopo poche ore di utilizzo non tornerete più indietro. Non si tratta di una banale tastiera, ma una delle migliori periferiche consigliata per coloro i quali devono fare i conti con lunghe sessioni di lavoro alla scrivania. Oggi torna in grande offerta su Amazon con uno sconto del 20% sul prezzo di listino. Il prezzo finale? Solo 69,30 euro invece di 86,90 euro.

Tastiera Logitech MX Keys: caratteristiche principali

Supporta la connessione a tre dispositivi differenti (si passa dall'uno all'altro attraverso i pulsanti dedicati), la corsa dei tasti è studiata in modo da garantire un'esperienza perfetta in termini di comfort, comunica con il computer o il device associato tramite Bluetooth o dongle USB (fornito in dotazione) e la batteria interna assicura settimane di autonomia con una sola ricarica, da eseguire in modo rapido tramite cavo USB-C.

Grazie al sistema di retroilluminazione non c'è alcun problema nemmeno in ambienti bui. MX Keys funziona fino a 10 giorni con una ricarica completa, o fino a 5 mesi con retroilluminazione disattivata. Tutto questo al prezzo di soli 69,30 euro invece di 86,90 euro come da listino. Consegne rapide e gratuite in tutta Italia grazie ad Amazon Prime.