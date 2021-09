Monitor Philips FullHD da 21.5" a soli 94€ (-44%)

Il design di Philips 221B8LJEB lo rende uno dei monitor economici da 21.5 pollici più eleganti e funzionali tra quelli in circolazione. Oggi è acquistabile su Amazon con uno sconto del 44% sul prezzo di listino. Lo pagate solo 94,19 euro invece di 169 euro e lo ricevete a casa in appena 48 ore lavorative.

Il monitor Philips 221B8LJEB in offerta su Amazon

La risoluzione Full HD (1920×1080 pixel, formato 16:9) lo rende adatto alla produttività così come all'intrattenimento multimediale. Il tempo di risposta di 1ms è consigliato per avere un'elevata fluidità anche con i giochi molto estremi. Tre gli ingressi disponibili sul retro: HDMI, display Port, DVI e VGA e un comodissimo Hub USB da 4 porte 2.0.

Presente anche l'ottima Low Blue Light techology per non affaticare gli occhi e mantenere i colori brillanti. Non manca neanche la Modalità EasyRead per un'esperienza di lettura simile alla carta. Ottimo anche il sostegno regolabile a 360° per gestire l'altezza, la posizione dello schermo (anche in verticale) e l'inclinazione.

Tutto questo può essere vostro a soli 94,19 euro. Non fatevi scappare l'opportunità di riceverlo gratuitamente in meno di 48 ore lavorative grazie al servizio Amazon Prime.