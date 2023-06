Solo €119 per questo Mini PC: CPU Intel, 8/256GB e Windows 11

Adatto alla produttività, così come allo studio, alla navigazione e all’intrattenimento multimediale, BMAX MaxMini B2 Pro è il Mini PC in vendita oggi con un forte sconto su Amazon, di cui approfittare attivando il coupon dedicato che ne fa crollare il prezzo. La promozione consente di acquistarlo con una spesa di soli 119 euro, davvero contenuta se si considerano le sue caratteristiche.

BMAX MaxMini B2 Pro: l’affare su Amazon

Il sistema operativo è Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft, preinstallato e con la garanzia di ricevere tutti gli aggiornamenti rilasciati e le nuove funzionalità distribuite. Di seguito, invece, le specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate: processore Intel Intel Celeron J4105, 8 GB di RAM DDR4, GPU Intel UHD Graphics 600, unità SSD da 256 GB per l’archiviazione dei dati con possibilità di espansione, Wi-Fi dual band e Bluetooth 5.0 per la connettività wireless. A questo si aggiunge una gamma completa di porte per la connettività: quattro USB (3.0 e 2.0), una Type-C, due HDMI, slot Ethernet, lettore microSD e jack audio. È possibile collegarlo a più monitor in contemporanea con il supporto alla risoluzione 4K. Ulteriori dettagli nella descrizione completa.

La promozione in corso permette di acquistare BMAX MaxMini B2 Pro al prezzo finale di soli 119,99 euro, grazie al coupon sconto di Amazon da attivare in un click. Nella confezione sono inclusi l’alimentatore, un cavo HDMI, il manuale di istruzioni e la staffa utile per l’eventuale montaggio dietro allo schermo. Insomma, c’è tutto l’occorrente per iniziare immediatamente a utilizzarlo.

Segnaliamo infine che, chi sceglie di effettuare subito l’ordine, riceverà il Mini PC direttamente a casa già entro la giornata di domani, con spedizione gratuita e consegna gestita dalla rete logistica dell’e-commerce.

