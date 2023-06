89€ per il Mini PC di BMAX: attiva il coupon ed è tuo

BMAX MaxMini B1 Plus è un Mini PC a cui non manca davvero nulla per gestire ogni operazione della produttività quotidiana: dall’editing dei documenti alla posta elettronica, fino alla comunicazione e alla navigazione. Oggi gli dedichiamo un passaggio su queste pagine per segnalare la super offerta di Amazon che lo rende acquistabile al prezzo finale di soli 89,99 euro grazie al coupon dedicato da attivare con un semplice click. Vediamo perché si tratta di un affare da non lasciarsi sfuggire.

Mini PC, l’affare del giorno è BMAX MaxMini B1 Plus

Ecco quali sono le specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate: processore Intel Celeron N3350 con GPU Intel UHD Graphics 500, 6 GB di RAM, 64 GB di memoria interna per l’archiviazione dei dati (espandibile con unità SSD M.2 2280), slot microSD, moduli Wi-Fi dual band e Bluetooth 4.2 per la connettività wireless, porte USB 3.0 e 2.0, uscite video HDMI e VGA, Ethernet e jack audio. Altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

Le dimensioni sono pari a soli 120x12x32 millimetri, il peso si attesta a 220 grammi, poco più di uno smartphone, tanto che può essere portato ovunque anche tenendolo in tasca. Tra le altre caratteristiche, segnaliamo che il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Pro, con licenza ufficiale Microsoft per la ricezione degli aggiornamenti rilasciati.

In questo momento, grazie alla promozione in corso, è possibile acquistare BMAX MaxMini B1 Plus al prezzo finale di soli 89,99 euro invece di 125,99 euro, semplicemente attivando il coupon dedicato. La confezione include il manuale, un cavo HDMI, una staffa metallica con viti per l’eventuale montaggio dietro allo schermo e l’adattatore per l’alimentazione.

Vale infine la pena sottolineare la spedizione gratuita con la consegna a domicilio in un solo giorno garantita dalla rete logistica dell’e-commerce. In altre parole, chi sceglie di effettuare subito l’ordine è certo di ricevere il Mini PC già entro domani, così da poterlo mettere senza ulteriori attese sulla propria scrivania.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.