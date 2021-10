Dal design sottile ed elegante, con caratteristiche che lo rendono adatto anche alla produttività, BMAX X15 è un computer portatile dall'elevato rapporto qualità-prezzo. Lo è ancor di più in queste ore, grazie alla disponibilità di uno sconto immediato di 60 euro: tutto ciò che devi fare è attivare il coupon promozionale che trovi su Amazon.

Occasione laptop: BMAX X15 in sconto (coupon Amazon)

Vediamo quali sono le più importanti specifiche tecniche integrate dal laptop: ampio schermo da 15,6 pollici con risoluzione Full HD (1920×1080 pixel), processore Intel N4120, GPU Intel UHD Graphics 600, 8 GB di RAM, unità SSD da 256 GB per lo storage, WiFi e Bluetooth per la connettività wireless, porte USB 3.0, jack audio da 3,5 millimetri, uscita video mini-HDMI e batteria da 38 Wh. Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 con licenza ufficiale. Per tutti gli altri dettagli puoi far riferimento alla scheda del prodotto.

Anche se manca ancora più di un mese al Black Friday, oggi hai la possibilità di far tuo il portatile BMAX X15 al prezzo di soli 339,99 euro invece di 399,99 euro come da listino. La disponibilità è immediata, idem la consegna a domicilio con spedizione gratuita gestita direttamente da Amazon.