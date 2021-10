Dispositivo a suo modo capace di rivoluzionare l'intrattenimento domestico, Google Chromecast è tra i prodotti più apprezzati e facili da usare nella categoria dei dongle HDMI. Lo connetti al televisore e lo trasformi subito in una Smart TV. Oggi hai la possibilità di acquistarlo con 10 euro di sconto rispetto al prezzo di listino, scegliendo fra tre store online diversi: Mediaworld (ritiro in negozio gratuito), Unieuro (ritiro in negozio gratuito) ed eBay (spedizione a domicilio gratuita).

Google Chromecast, l'originale, a soli 29,99 euro

Con pieno supporto alla risoluzione Full HD, si connette alla rete WiFi di casa ed è pronto per lo streaming di tutti i contenuti multimediali: dai film alle serie TV, dai video online alla musica. Ogni funzionalità può essere comodamente controllata dallo smartphone o dal computer. Tutto questo al prezzo di soli 29,99 euro.

