Antivirus Kaspersky su Amazon in sconto fino al 50%: i pacchetti proposti

Siete alla ricerca di un antivirus potente, sicuro e a un prezzo conveniente? Abbiamo l’offerta che fa al caso vostro! La società russa Kaspersky è da tempo riconosciuta per i suoi prodotti d’altissima qualità. Noi stessi abbiamo avuto occasione di provare Kaspersky Antivirus Free e Internet Security, offrendo il nostro punto di vista sui due software. Essendo la sicurezza dei PC (e non solo) estremamente importante, ci sentiamo in dovere di consigliarvi l’antivirus Kaspersky 2021 in sconto su Amazon a 17,95 Euro.

Kaspersky Antivirus in offerta su Amazon: cosa c’è da sapere

Ricordiamo, innanzitutto, alcune delle funzionalità chiave in dotazione all’antivirus del marchio russo. Si tratta di un software in grado di proteggere continuamente il proprio PC (Windows e Mac) o dispositivo mobile (Android, iOS e iPadOS) da malware e qualsiasi tipo di infezione. Così facendo, potrete tenere al sicuro i vostri programmi e dati sensibili.

Inoltre, persino la versione gratuita dell’antivirus Kaspersky garantisce protezione massima dai link malevoli, assieme alla dotazione di una VPN completa per navigare in Internet nell’anonimato anche connettendosi a reti pubbliche. E se temete un utilizzo eccessivo di risorse del sistema da parte del programma, non preoccupatevi: esso è ottimizzato per evitare cali di performance.

Veniamo allo sconto proposto sulla piattaforma di e-commerce più usata al mondo. Si tratta del pacchetto Kaspersky Anti-Virus 2021 con licenza per un anno e utilizzo fino a due PC. Il costo normale è pari a 34,99 Euro, ma in queste ore potrete aggiudicarvelo a 17,95 Euro. Si tratta di un prezzo particolarmente basso, per giunta vicinissimo al minimo storico registrato su Amazon. Di conseguenza, consigliamo vivamente di effettuare l’acquisto. Il codice per utilizzare l’antivirus verrà inviato tramite e-mail e verrà chiarita anche la procedura di attivazione nel medesimo contesto.

Notiamo, però, che anche gli altri piani sono proposti in offerta: per esempio, il pacchetto biennale per un dispositivo solo costa 27,95 Euro anziché 43,43 Euro. O ancora, il pacchetto annuale per 4 dispositivi costa 25,95 Euro anziché 49,99 Euro. Insomma, c’è l’imbarazzo della scelta!