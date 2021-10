Non chiamatelo laptop: il nuovo MacBook Pro è un concentrato di potenza e prestazioni, messo a punto da Apple per chi proprio non accetta compromessi in termini di performance e autonomia. Disponibile ufficialmente sul mercato a partire dal 26 ottobre, è già acquistabile in preordine su Amazon.

Su Amazon i nuovi MacBook Pro da 14 e 16 pollici

Tra i punti di forza, il restyling del design che assottiglia le cornici intorno al display e la dotazione dei chip M1 Pro e M1 Max progettati internamente dalla mela morsicata, componenti in grado di stracciare la concorrenza sul fronte della potenza di calcolo così come per quanto riguarda il risparmio energetico. Vediamo le configurazione già disponibili sull'e-commerce, rimandiamo alle singole schede per l'elenco completo delle specifiche tecniche e i prezzi.

Ogni dettaglio del nuovo MacBook Pro, nelle sue due versioni da 14 pollici e 16 pollici, è stato curato da Apple per offrire il meglio in accoppiata con le funzionalità del sistema operativo macOS Monterey disponibile fin dal lancio. La mela morsicata garantisce inoltre il pieno supporto per gli anni a venire, con il rilascio puntuale di aggiornamenti e patch dedicate alla sicurezza: non è una spesa, è un investimento.