Domestika, spendi 20€ e ottieni 5€ di sconto grazie all'esclusivo coupon

Domestika e i suoi corsi, si sa, sono un'utilissima risorsa completamente online: sono migliaia ormai gli utenti che ogni anno si rivolgono alla piattaforma per imparare nuove tecniche creative, nozioni e – perché no – anche le basi per una nuova carriera lavorativa. Ma i corsi proposti sono talmente numerosi che spesso è difficile capire qualche scegliere. La soluzione? Acquistarne più di uno. E per risparmiare al check-out finale, fino al 24 ottobre è disponibile una super promozione: inserendo nell'apposito campo il coupon CREATE-PROMO1 verrà applicato uno sconto di 5 euro, a fronte di un acquisto superiore a 20 euro.

Per sfruttare al meglio la promozione, ti suggeriamo quattro utilissimi corsi introduttivi, adatti anche ai principianti. Il primo è tutto dedicato alla creazione di un sito web professionale attraverso uno dei servizi più utilizzati online: WordPress. In 33 lezioni ad accesso illimitato, l'insegnante ti insegnerà da zero come dare vita al tuo progetto professionale, partendo dagli aspetti più basilari – come gestire il menu di amministrazione e creare contenuti – fino ad addentrarti in ambiti più complessi.

Il secondo corso che vogliamo proporti ti aiuterà invece a creare campagne di marketing digitale sfruttando Google Ads e Facebook / Instagram Ads, ad oggi le due piattaforme più importanti del settore. Con il terzo corso imparerai a creare e configurare un negozio online, utilizzando due software completamente gratuiti: WordPress e WooCommerce. Il tutto senza alcun investimento economico e in pochissimi click. Infine, il quarto è un corso di introduzione ad Adobe Photoshop, il miglior software di fotoritocco. Attraverso 50 lezioni pratiche scoprirai tutto ciò che c'è da sapere per diventare un professionista del design e del fotoritocco digitale.

I quattro corsi sono legati fra loro a livello di tematiche e contenuti e l'acquisto multiplo potrebbe rivelarsi un buon investimento per riuscire, ad esempio, ad aprire il proprio sito web in autonomia. Tenendo conto delle offerte attualmente attive, acquistando i quattro corsi in un unico carrello il totale ammonta a 48,60 euro: utilizzando il coupon promozionale CREATE-PROMO1, sarà possibile risparmiare 5 euro sulla spesa complessiva. L'offerta è valida soltanto fino al 24 ottobre.