A2Hosting: 60% in meno su piano triennale per siti WordPress

A2Hosting, azienda statunitense da tempo attiva nel settore dell’hosting di siti Web, torna alla carica con nuovi sconti interessanti sul piano per siti WordPress. Le varianti di questa promozione sono molteplici e differiscono per la quantità di siti che si possono hostare. Gli utenti a cui basterà un solo portale Web, però, godranno dell’offerta migliore. Si parla del 60% in meno, con prezzo finale pari a 11,19 Euro al mese IVA esclusa.

A2Hosting WordPress: tutti i servizi inclusi nel piano

Il piano base firmato A2Hosting consente di ottenere un sito Web con dominio personalizzato e 10 GB di archiviazione. Il certificato SSL sarà gratuito, come anche la licenza personale del plugin Jetpack. Inoltre, A2Hosting offrirà la migrazione semplice di un proprio sito precedente. Interessante notare come il marchio prometta performance “Turbo” con velocità superiori fino a 20 volte rispetto a servizi hosting concorrenti. Per capire cosa significa, potete leggere la recensione di A2Hosting.

Il sito WordPress creato tramite A2Hosting supporterà anche molti plugin: per esempio, troviamo WooCommerce per i portali di piccole e grandi aziende. O ancora, è compatibile con Multisite per creare una rete di siti con una singola installazione, e con BuddyPress per implementare funzionalità di social networking sul proprio sito WordPress. A2Hosting suggerisce anche l’utilizzo di page builders, ovvero programmi che permettono di creare il design del sito in ogni dettaglio con pochi click. Alcuni esempi sono Elementor, efficace grazie alla meccanica drag-and-drop, e BoldGrid per essere estremamente rapidi con la strutturazione del portale d’interesse.

Ma veniamo ai prezzi: il piano più interessante, come spiegato sopra, è quello base per gestire un singolo sito. In tal caso, si parla di 11,19 Euro al mese IVA esclusa per un taglio del 60% sul prezzo di listino. Alternative proposte prevedono la creazione di 3 siti, al prezzo di 19,81 Euro al mese IVA esclusa. Coloro che vogliono ottenere un numero illimitato di siti, invece, potranno godere dello sconto del 47% e pagare 37,91 Euro al mese. In tutti e tre i casi si parla di piani triennali, dato che convengono maggiormente rispetto ai piani annuali e mensili. Tra i metodi di pagamento supportati ci sono carte di credito e PayPal e, in aggiunta, A2Hosting segue la politica “Soddisfatti o rimborsati” con rimborso completo entro 30 giorni dall’acquisto.