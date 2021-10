Nuovi Apple AirPods: la terza generazione è su Amazon

La terza generazione degli Airpods alza nuovamente l'asticella: la presentazione solo poche ore fa e già oggi c'è l'esordio ufficiale su Amazon per tutti coloro i quali vogliono immediatamente provarne le virtù. La prima differenza, quella forse meno evidente, è in termini di design: la nuova edizione si distingue per linee vagamente differenti rispetto alla precedente, indicando così il tipo di auricolare in uso, migliorandone l'appeal e costringendo la pletora di cloni ad un nuovo inseguimento:

Il nuovo design degli AirPods è leggero e affusolato, con l'angolazione perfetta per garantire comfort e per indirizzare il suono all’interno del canale uditivo. Per conferire al design un aspetto più sottile, la parte inferiore degli auricolari è stata resa più corta rispetto alla generazione precedente ed è stato usato lo stesso intuitivo sensore di pressione disponibile sugli AirPods Pro per gestire la riproduzione.

AirPods (terza generazione): l'esordio su Amazon

Da oggi l'acquisto è possibile direttamente su Amazon: 199 euro il prezzo d'esordio, con possibilità di preordine e consegne a partire dal 26 ottobre.

Le novità non si fermano al fattore estetico, ma abbracciano appieno anche funzionalità e performance. Una batteria rinnovata, ad esempio, consente di arrivare ad un'ora di autonomia in più (“fino a sei ore di autonomia in ascolto e fino a quattro ore di autonomia in conversazione”) e con appena 5 minuti di ricarica – anche wireless – è già possibile godere di un'ora di ascolto: sfruttando la custodia di ricarica l'autonomia complessiva arriva pertanto a circa 30 ore.

A tutto ciò si aggiunge la qualità dell'audio spaziale, tra gli elementi maggiormente distintivi per una generazione che vuole aggiungere soprattutto qualità all'esperienza di ascolto:

L'audio spaziale crea un’esperienza tridimensionale simile all'effetto surround del cinema, posizionando il suono virtualmente ovunque nello spazio, e, grazie al Dolby Atmos, offre in assoluto la migliore qualità mai avuta sugli AirPods. L’utente può inoltre usufruire di questa esperienza a più livelli con il rilevamento dinamico della posizione della testa, così musica, video e anche le chiamate di gruppo FaceTime saranno più coinvolgenti che mai. I nuovi AirPods riescono a offrire un audio avvolgente grazie a evoluti algoritmi di audio spaziale e applicando filtri di audio direzionale per regolare con precisione le frequenze ricevute da ciascun orecchio.

Equalizzazione adattiva, riconoscimento della posizione della testa, rilevamento del contatto con la pelle: molti elementi aggiuntivi per arrivare ad una definizione dell'esperienza sempre più precisa e a misura di utente. 199 euro, un click e si inizia.