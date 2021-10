A2 Hosting: sconto 66% per il piano Turbo Boost

L'azienda statunitense propone diverse soluzioni di hosting. Tra i piani di web hosting condiviso, A2 Hosting consiglia Turbo Boost, in quanto è quello che offre la migliore combinazione di prestazioni, funzionalità e prezzo. Grazie all'attuale promozione è possibile sottoscrivere l'abbonamento per tre anni a 6,00 euro/mese (IVA esclusa).

A2 Hosting: sconto 66% per Turbo Boost

Il piano Turbo Boost permette di ospitare un numero illimitato di siti web. Illimitati anche il numero di database, lo spazio su SSD in RAID-10, i sottodomini e le caselle di posta. La dotazione di RAM è 2 GB, mentre i server (l'utente può scegliere la posizione geografica) integrano i veloci processori AMD EPYC (da cui il nome Turbo Boost).

Il piano offre inoltre un certificato SSL gratuito, firewall, protezione antivirus e DDoS, backup automatici, specifiche ottimizzazioni per velocizzare il caricamento delle pagine, supporto per i principali CMS, protocolli HTTP/3 e QUIC. Molto utile la funzionalità di Staging che permette di effettuare test su una copia del sito, invece di modificare quello online. Sono disponibili anche la migrazione dal vecchio provider e il tool A2 SiteBuilder per creare un sito web in pochi passi.

L'abbonamento per tre anni al piano Turbo Boost costa 6,00 euro/mese (IVA esclusa), quindi lo sconto è del 66%. Il pagamento può essere effettuato con carta di credito e PayPal. Eventualmente è possibile usufruire della garanzia di rimborso entro 30 giorni.