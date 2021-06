BMAX Y11, laptop convertibile a PREZZO STRACCIATO

La versatilità è senza alcun dubbio il principale punto di forza di BMAX Y11, un laptop convertibile con sistema operativo Windows 10 che all'occorrenza può essere utilizzato anche come tablet. Le caratteristiche lo rendono adatto a produttività, studio, intrattenimento e navigazione. Cosa lo rende ancora migliore? Lo sconto del 25% sul prezzo di listino grazie all'offerta lampo proposta in queste ore su Amazon.

Un dispositivo, tante modalità di utilizzo: BMAX Y11

Queste le specifiche tecniche: display touchscreen da 11,6 pollici con risoluzione Full HD (1920×1080 pixel), processore quad core Intel Gemini Lake di ottava generazione, 8 GB di RAM, SSD da 256 GB per lo storage, moduli WiFi e Bluetooth 4.2 per la connettività, porte USB-C e mini-HDMI per l'output video, altoparlanti stereo e batteria da 26,6 Wh. Tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

Oggi è possibile acquistare BMAX Y11 al prezzo di soli 331,49 euro invece di 439,99 euro come da listino. Trattandosi di un'offerta lampo, il consiglio per gli interessati è quello di non perdere tempo poiché rimarrà disponibile per poche ore e fino all'esaurimento delle unità in promozione.