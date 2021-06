Il powerbank solare che ha tutto, in MAXI SCONTO

Ora che finalmente siamo liberi di uscire e muoverci, dobbiamo assicurarci di avere con noi un powerbank per mantenere sempre cariche le batterie dei nostri dispositivi. Oggi proponiamo qui il modello che vi accompagnerà per tutta l'estate e oltre: è quello proposto dal marchi Soluser su Amazon con il 38% di sconto sul prezzo di listino. Cosa lo rende speciale? Una caratteristica su tutte, il pannello solare per immagazzinare energia.

Powerbank solare impermeabile e torcia: imperdibile

Al suo interno raccoglie fino a 26.800 mAh così da farsi trovare pronto per diversi cicli di ricarica completi, connettendo fino a tre device in contemporanea. Non è ancora sufficiente? Vanta la certificazione IPX6 che lo rende resistente all'acqua e all'occorrenza di trasforma in una torcia LED. Tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

Difficile se non impossibile trovare di meglio al prezzo di soli 31,05 euro invece di 49,99 euro come da listino. Ah, quasi dimenticavamo: il powerbank è approvato per il trasporto in aereo nel bagaglio a mano. Buon viaggio!