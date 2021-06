Forse non lo sai usare per davvero Photoshop

Sai davvero usare gli oggetti avanzati in Photoshop? E sai usare tracciati e pennino? Sai fare le elezioni e sai gestire gli stili di livello? E gli strumenti pittorici? E le tecniche di fotoritocco? Photoshop è uno strumento troppo ricco e complesso, al punto che spesso il gap tra le competenze e le potenzialità è davvero abnorme. Ecco perché far proprie le tecniche più importanti può consentire davvero di cambiare livello della propria qualità e delle proprie creazioni. Non serve essere dei veri professionisti, ma al tempo stesso non si può sprecare tutto il ben di dio che Adobe ha riversato nel proprio software di punta.

Adobe Photoshop CC: il corso essenziale

Il costo di tutta questa qualità “sprecata” è di appena 14,99 euro: è questo il costo (solo per poche ore!) del corso “Adobe Photoshop CC: il corso essenziale” che Udemy mette a disposizione in sconto eccezionale (-84%) per i primi appassionati che vorranno scommettere sulle proprie capacità e la propria creatività.

Il corso prevede 17 ore di video on-demand (così che ognuno possa scegliere le lezioni di cui più abbisogna):

Che siate utenti navigati di Adobe Photoshop CC, oppure completamente all'oscuro di cosa sia un'immagine composta da pixel, questo corso vi metterà in grado di diventare veri professionisti del fotoritocco, del fotomontaggio e dello sviluppo fotografico dell'immagine digitale.

Per principianti, per esperti in cerca di un approfondimento, per chiunque voglia esplodere la propria creatività con il migliore degli strumenti per la grafica digitale. Quando il costo è così basso, del resto, l'occasione è davvero per tutti.