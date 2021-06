MSI GP76: i7 e RTX 3060 in offerta su Amazon (-350€)

Il portatile da gaming MSI GP76 si trova in offerta su Amazon a 1.799€, lo sconto del 16% corrisponde a ben 350 euro di risparmio rispetto al listino.

Questo portatile offre una scheda tecnica di fascia alta, con Intel Core i7 10870H, ben 16GB di memoria RAM e una potentissima scheda video Nvidia RTX 3060. L'archiviazione interna è affidata ad un SSD M.2 PCIe da 1TB, ideale per installare giochi e programmi e sfruttare le prestazioni di un disco di ultima generazione, a completare la scheda tecnica c’è un display da 15.6″ FullHD con refresh rate a 144Hz.

La dotazione hardware permette di videogiocare senza alcun compromesso e garantisce un’esperienza di gioco di altissimo livello. Grazie alla GPU della serie RTX è possibile attivare le tecnologie Ray Tracing e DLSS tramite le impostazioni dei titoli compatibili, per dare un ulteriore boost alle prestazioni grafiche.

Oggi è possibile acqusitare il portatile da gaming MSI GP76 in offerta su Amazon a 1.799€, uno sconto interessante per una macchina potente e ideale sia per lavorare che per videogiocare ad altissimi livelli.