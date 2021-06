Norton 360 Deluxe e Gamers: super sconti in arrivo

La software house statunitense offre spesso i suoi prodotti in offerta, ma la promozione in arrivo è sicuramente imbattibile. Tra il 15 giugno e il 2 luglio sarà possibile sottoscrivere l'abbonamento a Norton 360 Deluxe o Norton 360 for Gamers, pagando solo 29,99 euro per il primo anno. Nelle prossime settimane sarà disponibile anche la nuova funzionalità Norton Crypto.

Norton 360 Deluxe e for Gamers: offerta imperdibile

Norton 360 è una suite completa per la sicurezza online che viene offerta dalla software house in quattro versioni. Norton 360 Deluxe è quella con il miglior rapporto qualità/prezzo, in quanto include tutte le funzionalità e può essere installata su 5 dispositivi (PC, Mac, smartphone e tablet). Gli utenti troveranno il famoso Norton Antivirus che blocca virus, spyware, malware e ransomware, utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

Sono anche presenti un firewall per PC e Mac, un password manager sul cloud e una rete privata virtuale (SecureVPN). Non mancano la protezione minori (controllo parentale), il backup sul cloud (50 GB, solo per Windows) e Safecam per PC che blocca l'accesso alla webcam. Norton 360 Deluxe sarà disponibile a 29,99 euro (sconto del 68%).

Norton 360 for Gamers è invece la versione specifica per gli utenti che cercano la massima protezione durante le sessioni di gioco. Include tutte le funzionalità della versione Deluxe con alcune ottimizzazioni. I gamer vedranno infatti meno notifiche e promemoria. Inoltre il software disattiva automaticamente tutti gli avvisi di sicurezza (tranne quelli critici), se viene rilevata la modalità a schermo intero. Norton 360 for Gamers sarà disponibile a 29,99 euro (sconto del 66%).