Boeing ha scelto di volare nel cloud di Microsoft

Ora è ufficiale: la partnership già operativa da circa due decenni che lega Boeing e Microsoft è destinata a farsi ancora più stretta. Il produttore statunitense di velivoli ha scelto di puntare sull’infrastruttura cloud e sui sistemi di intelligenza artificiale offerti dal gruppo di Redmond. L’intenzione è quella di accelerare la trasformazione digitale del proprio business.

Il cloud e l’IA di Microsoft al servizio di Boeing

La società di Chicago ha attuato nel 2016 il primo step del percorso necessario per portare sui server Azure la gestione di una parte delle attività di cui si occupa. La volontà messa nero su bianco oggi è quella di continuare su questa strada, anche con la prospettiva di lanciare nuovi servizi. Uno su tutti è quello dedicato alla connettività Internet via satellite, attraverso una costellazione di unità in orbita intorno alla Terra.

Chiudiamo riportando in forma tradotta la dichiarazione di Susan Doniz, Chief Information Officer e Senior Vice president of Information Technology & Data Analytics per Boeing. Le sue parole fanno riferimento anche agli obiettivi fissati in termini di sostenibilità (lo scorso anno è stato pubblicato il primo report sul tema).