Bolletta dimezzata con le tariffe smart di NeN Energia

Mercato protetto o mercato libero? Nel caso dei prezzi dell’elettricità e del gas, è una questione che ha sempre diviso mercatisti e statalisti quando si cerca di affrontare l’aumento dei prezzi.

In primis significa che presto, esattamente dal 1° gennaio 2024, non ci sarà più scelta. Questo perché il mercato tutelato dell’elettricità verrà chiuso completamente dal 1° gennaio 2023, un anno dopo la chiusura di quello del gas.

Tuttavia, al momento, poco più del 40% delle utenze è ancora legato al mercato protetto. È quindi ragionevole chiedersi chi, in questo momento, sta affrontando meglio le attuali condizioni di difficoltà.

Uno dei fornitori più convenienti è NeN Energia.

NeN Energia: la soluzione ideale contro l’aumento dei prezzi

I clienti di NeN Energia sono soddisfatti del servizio, della convenienza e del “pagamento rateale” di elettricità e gas (questo fornitore dilaziona in 12 rate mensili il pagamento delle utenze).

Apprezzano inoltre il fatto che tutta l’elettricità provenga da fonti rinnovabili e che l’attivazione della fornitura sia facile.

Ecco quali sono i vantaggi di NeN Energia in ottica aumento dei prezzi:

bolletta con rata fissa di 12 mesi;

prezzo dell’energia bloccato per 3 anni;

attivazione veloce e totale trasparenza.

Parlando nei dettagli dell’offerta di NeN per la luce e il gas, funziona alla stregua di un abbonamento “a rate”. In pratica, calcolata la rata mensile partendo dai consumi reali, all’utente verrà fatturato il medesimo importo per i 12 mesi successivi.

Per sapere l’ammontare della rata, basta entrare in questa pagina e cliccare in alto a destra il bottone “Scopri la rata”.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.