Bolletta leggera con la testa termostatica di tado° (SCONTO)

Basta davvero poco per risparmiare in bolletta, anche nel periodo più freddo dell’inverno e nonostante i continui aumenti delle utenze: la testa termostatica intelligente e Wi-Fi di tado° oggi è in sconto su Amazon. Si tratta di un accessorio che permette di controllare in modo indipendente e pratico i termosifoni presenti nelle diverse stanze della casa.

Risparmia con questo accessorio tado°

L’installazione è semplice, fai-da-te e alla portata di tutti, grazie anche alla compatibilità con le valvole più comuni e a i sei adattatori inclusi (può essere montata in orizzontale o in verticale, come si preferisce).È garantito il supporto agli ecosistemi smart home già in uso così come con Alexa, Assistente Google e Siri. Il controllo della temperatura può avvenire anche da applicazione su smartphone. Tutte le informazioni sono riportate nella scheda del prodotto.

Lo sconto di oggi propone la testa termostatica intelligente e Wi-Fi di tado° al prezzo finale di soli 63,99 euro. Migliaia di recensioni positive con un voto medio molto alto (4,5/5 stelle) ne promuovono la qualità, l’efficacia e la praticità.

Amazon si occupa direttamente di vendita e spedizione, garantendo la consegna gratuita in un solo giorno a chi effettua subito l’ordine. Si tratta dell’offerta giusta di cui approfittare in questo periodo, il più freddo dell’anno, utile per affrontare le temperature più rigide e portare il comfort nelle nostre case, con un occhio di riguardo al risparmio energetico: l’ambiente e il portafogli ringraziano.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.