Bolletta luce e gas, il prossimo inverno fa meno paura con queste tariffe

L’estate rappresenta uno dei periodi dell’anno più strategici per cambiare fornitore luce e gas, se l’obiettivo è quello di risparmiare sulla bolletta dell’inverno. È in questo momento, infatti, che si possono ottenere tariffe nettamente più basse rispetto ai restanti mesi, un’occasione dunque da cogliere al volo per quanti vogliono dare un taglio netto alle loro bollette.

Se ci si sta guardando intorno in queste settimane per il cambio di fornitura, tra le proposte più interessanti segnaliamo Octopus Fissa 12 Mesi, l’offerta di Octopus Energy che blocca il costo della materia prima luce e gas per 12 mesi consecutivi. Rispetto alle precedenti tariffe, il prezzo della luce è di nuovo sceso, mentre restano invariati sia il prezzo del gas che i costi di commercializzazione.

0,1133 euro/kWh per la luce e 0,4195 euro/Smc per il gas

L’ultima proposta del fornitore britannico Octopus Energy propone due tra le tariffe luce e gas più convenienti del mercato libero. Per valutare al meglio il cambio di fornitura, la cosa migliore da fare è prendere carta e penna e riportare le nuove tariffe dell’offerta Octopus Fissa 12M: 0,1133 euro/kWh per la luce e 0,4195 euro/Smc per il gas.

Ecco un riepilogo completo.

Luce

componente materia prima luce: 0,1133 euro/kWh (costo bloccato per 12 mesi)

(costo bloccato per 12 mesi) costi servizi di commercializzazione: 84 euro l’anno

Gas

componente materia prima gas: 0,4195 euro/Smc (costo bloccato per 12 mesi)

(costo bloccato per 12 mesi) costi servizi di commercializzazione: 84 euro l’anno

Al termine dei 12 mesi, a differenza di quanto accade con gli altri fornitori, i clienti Octopus hanno l’opportunità di scegliere di nuovo la tariffa più conveniente in base alle proprie esigenze. In questo modo, quindi, si godrà di un ulteriore risparmio.

Le nuove tariffe dell’offerta Octopus Fissa 12 Mesi sono valide per chi completerà la sottoscrizione di una nuova fornitura con Octopus Energy entro il 13 agosto 2025. Per il cambio di fornitura sono richiesti i propri dati anagrafici e le informazioni relative all’attuale fornitore luce e gas.