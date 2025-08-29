Bolletta più leggera con Engie: blocca ora il prezzo di luce e gas per 24 mesi

Stabilità e chiarezza in bolletta: è questo il cuore dell’offerta Energia PuntoFisso di Engie, la tariffa luce e gas che mantiene il prezzo bloccato per 24 mesi. Una soluzione pensata per chi vuole dire addio alle fluttuazioni del mercato e vivere con la certezza di una spesa costante, semplice da gestire e 100% sostenibile. Fai una simulazione online e attiva l’offerta!

Energia PuntoFisso è la nuova offerta Engie che mette al centro tranquillità e trasparenza. Il prezzo fisso è garantito per due anni: così non devi preoccuparti di aumenti improvvisi e potrai pianificare le tue spese con maggiore certezza.

Ecco i costi previsti dalla promozione:

Luce monoraria : 0,1232 €/kWh + 72 €/anno di commercializzazione.

: 0,1232 €/kWh + 72 €/anno di commercializzazione. Gas naturale: 0,456 €/Smc + 72 €/anno di commercializzazione e 0,00795 €/Smc.

Un sistema semplice, che premia l’uso consapevole dell’energia, perché paghi solo ciò che realmente consumi. Ma i vantaggi non finiscono qui, perché Engie ti permette di pagare con addebito diretto e ricevere la bolletta direttamente online, senza sprechi di carta e senza perdite di tempo in coda.

Inoltre, quella fornita da Engie è energia proveniente al 100% da fonti rinnovabili, il tutto senza costi aggiuntivi. Grazie all’app Engie Italia, potrai controllare l’andamento delle forniture, lo storico fino a due anni e individuare i momenti di maggiore utilizzo. Infine, per qualsiasi problema, hai sempre a disposizione il servizio clienti.

Attivare Energia PuntoFisso è immediato: basta collegarsi alla pagina della promo e cliccare su “Attiva ora”, scegliere se attivare luce, gas o entrambi, confermare la richiesta via e-mail e lasciare che Engie gestisca il passaggio senza interruzioni.