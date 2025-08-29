 Bolletta più leggera con Engie: blocca ora il prezzo di luce e gas per 24 mesi
Blocca il prezzo luce e gas per 24 mesi con Engie: energia rinnovabile, gestione digitale semplice e bolletta senza sorprese.
Stabilità e chiarezza in bolletta: è questo il cuore dell’offerta Energia PuntoFisso di Engie, la tariffa luce e gas che mantiene il prezzo bloccato per 24 mesi. Una soluzione pensata per chi vuole dire addio alle fluttuazioni del mercato e vivere con la certezza di una spesa costante, semplice da gestire e 100% sostenibile. Fai una simulazione online e attiva l’offerta!

Blocca il prezzo di luce e gas con Engie

Energia PuntoFisso è la nuova offerta Engie che mette al centro tranquillità e trasparenza. Il prezzo fisso è garantito per due anni: così non devi preoccuparti di aumenti improvvisi e potrai pianificare le tue spese con maggiore certezza.

Ecco i costi previsti dalla promozione:

  • Luce monoraria: 0,1232 €/kWh + 72 €/anno di commercializzazione.
  • Gas naturale: 0,456 €/Smc + 72 €/anno di commercializzazione e 0,00795 €/Smc.

Un sistema semplice, che premia l’uso consapevole dell’energia, perché paghi solo ciò che realmente consumi. Ma i vantaggi non finiscono qui, perché Engie ti permette di pagare con addebito diretto e ricevere la bolletta direttamente online, senza sprechi di carta e senza perdite di tempo in coda.

Attiva Engie online in pochi minuti

Inoltre, quella fornita da Engie è energia proveniente al 100% da fonti rinnovabili, il tutto senza costi aggiuntivi. Grazie all’app Engie Italia, potrai controllare l’andamento delle forniture, lo storico fino a due anni e individuare i momenti di maggiore utilizzo. Infine, per qualsiasi problema, hai sempre a disposizione il servizio clienti.

Attivare Energia PuntoFisso è immediato: basta collegarsi alla pagina della promo e cliccare su “Attiva ora”, scegliere se attivare luce, gas o entrambi, confermare la richiesta via e-mail e lasciare che Engie gestisca il passaggio senza interruzioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 29 ago 2025

Eleonora Busi
Pubblicato il
29 ago 2025
