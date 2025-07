Bollette familiari troppo alte: scopri le nuove offerte Sorgenia che aiutano davvero

Quando si ha una famiglia da gestire, ogni spesa conta. Le bollette di luce e gas, soprattutto, incidono parecchio sul bilancio mensile. Una proposta super interessante arriva da Sorgenia, un fornitore di energia rinnovabile che propone tariffe pensate per far risparmiare davvero, anche nel lungo periodo.

Con Sorgenia puoi scegliere tra due offerte intelligenti che ti permettono di tenere sotto controllo i costi, senza rinunciare alla qualità del servizio e alla tranquillità.

Next Energy Sunlight: perfetta se segui l’andamento del mercato

Se sei abituato a tenere d’occhio i consumi e ti piace adattare le abitudini familiari per contenere le spese, questa offerta è perfetta. Il prezzo segue l’andamento del mercato e, in periodi favorevoli, può risultare molto conveniente per una famiglia media.

Energia elettrica : prezzo indicizzato PUN + 0,006 €/kWh

Gas : prezzo indicizzato PSV + 0,09 €/Smc

Canone fisso mensile : 6,7 € per luce, 7,1 € per gas

Energia 100% rinnovabile

Monitoraggio dei consumi in tempo reale con il servizio Beyond Energy

Programma fedeltà Greeners con premi per chi adotta comportamenti sostenibili

Gestione tutto digitale da app e sito

Bonus di benvenuto: 80€

Ideale per famiglie dinamiche che vogliono ottimizzare i costi mese per mese, adattando i consumi e sfruttando i periodi di calo dei prezzi.

Next Energy 24: per chi vuole stabilità e pianificazione

Preferisci sapere esattamente quanto spenderai nei prossimi due anni, senza sorprese? Allora questa è l’alternativa più adatta. Il prezzo è fisso per 24 mesi: una scelta perfetta se stai cercando di fare una programmazione chiara del budget familiare.

Energia elettrica : 0,12 €/kWh

Gas : 0,47 €/Smc

Canone fisso mensile : 6,7 € per luce, 7,6 € per gas

Energia 100% rinnovabile

Monitoraggio dei consumi con Beyond Energy

Programma Greeners con premi

Gestione completamente digitale

Bonus di benvenuto: 50€

Perfetta per famiglie che vogliono evitare fluttuazioni nei costi e pianificare le spese senza stress. Vola oggi stesso sul sito ufficiale di Sorgenia e calcola gratuitamente il preventivo.