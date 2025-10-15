Bollette fisse per due anni: blocca il prezzo di luce e gas con ENGIE

ENGIE rilancia la sua offerta per risparmiare in bolletta con Energia PuntoFisso, una promo che ti dà la possibilità di bloccare il costo di luce e gas per ben due anni. Una bella stabilità, che offre la sicurezza di pagare sempre la stessa cifra, a prescindere dagli alti e bassi del mercato.

Prezzo bloccato, tutto chiaro e via l’ansia

Con Energia PuntoFisso, la luce costa 0,111 €/kWh in fascia monoraria, mentre il gas 0,43 €/smc, con un costo di commercializzazione di 72 €/anno per entrambi. I costi sono ancora più bassi del solito, grazie alla promo temporanea attiva. “A prezzo fisso” vuol dire che la tariffa non si muove per 24 mesi, così hai la massima trasparenza e zero sorprese in bolletta.

ENGIE punta su tre concetti: zero pensieri, consapevolezza e massima semplicità. In più, hai un servizio digitale dalla tua: bolletta online, pagamento con addebito e puoi fare tutto con l’app ENGIE Italia. Avrai inoltre il pieno controllo sui tuoi consumi, grazie al monitoraggio in tempo reale e allo storico fino a due anni.

L’offerta include energia elettrica al 100% da fonti rinnovabili, senza costi aggiuntivi. Un modo concreto per dare una mano all’ambiente e scegliere una fornitura più green. Energia PuntoFisso è senza dubbi la soluzione ideale per chi cerca tranquillità e vuole mettersi al riparo da qualsiasi possibile aumento. E quindi famiglie che vogliono limitare le spese, chi lavora da casa o ancora chi vive in appartamenti piccoli e cerca una tariffa semplice.

Attivare la promozione ENGIE è semplice: bastano pochi minuti online, scegli luce o gas (o entrambi) e invii la richiesta. Sarà l’operatore a occuparsi del resto, anche del cambio fornitore, senza interruzioni di servizio o burocrazia complessa. Un processo rapido che ti fa risparmiare tempo e grattacapi.

Con Energia PuntoFisso, ENGIE ti offre una soluzione completa, per te che vuoi risparmiare in bolletta in vista dei mesi invernali: attiva oggi la tua fornitura luce e gas e blocca il prezzo per ben due anni. La promozione è attiva fino al 16 ottobre.