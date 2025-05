Bollette luce e gas: con l'offerta giusta il risparmio è possibile

Ridurre le bollette di luce e gas è possibile ma bisogna scegliere, con precisione, le nuove offerte per poter dare un taglio al costo dell’energia e, quindi, alleggerire le fatture. La soluzione giusta, in questo momento, è rappresentata da Octopus Energy, sempre più riferimento del mercato energetico italiano.

Il fornitore propone tariffe luce e gas a prezzo fisso per 12 mesi oppure consente l’accesso a tariffe indicizzate, che permettono di sfruttare direttamente il costo dell’energia all’ingrosso. Per accedere alle offerte basta raggiungere il sito ufficiale di Octopus Energy.

Octopus Energy: le offerte giuste per ridurre le bollette di luce e gas

Con Octopus Energy è possibile accedere alle seguenti tariffe:

Octopus Fissa 12M per bloccare il costo dell’energia per 12 mesi : con queste tariffe è possibile ridurre il costo dell’elettricità fino a 0,121 €/kWh e il costo del gas fino a 0,42 €/Smc

per bloccare il costo dell’energia per : con queste tariffe è possibile ridurre il costo dell’elettricità fino a e il costo del gas fino a Octopus Flex: tariffa indicizzata che riduce il costo dell’energia elettrica al valore del PUN mensile incrementato di 0,011 €/kWh e il costo del gas al valore del PSV mensile incrementato di 0,08 €/Smc

Le forniture prevedono un costo di commercializzazione di 84 euro all’anno (uno dei più bassi del mercato energetico in questo mometno).

Le offerte proposte da Octopus sono l’occasione giusta per ridurre le bollette, sia per chi preferisce bloccare il costo dell’energia che per chi punta ad accedere al corso del mercato all’ingrosso per massimizzare il risparmio.

Tutte le offerte sono attivabili direttamente online, senza costi iniziali di alcun tipo. Per attivare una delle tariffe con Octopus basta avere a disposizione:

i dati dell’intestatario

il codice POD per la luce e il codice PDR per il gas (riportati in bolletta)

le coordinate IBAN per la domiciliazione

Per accedere all’offerta di Octopus Energy è sufficiente seguire il link qui di sotto.