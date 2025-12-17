 Bollette luce e gas più basse nel 2026: con questa promo è possibile
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Bollette luce e gas più basse nel 2026: con questa promo è possibile

Con Octopus è possibile abbassare le bollette di luce e gas ed evitare rincari per tutto il 2026: ecco la promozione da cogliere al volo.
Bollette luce e gas più basse nel 2026: con questa promo è possibile
Green Risparmio energetico
Con Octopus è possibile abbassare le bollette di luce e gas ed evitare rincari per tutto il 2026: ecco la promozione da cogliere al volo.

Arriva da Octopus Energy l’offerta giusta per dare un taglio alle bollette di luce e gas per tutto il 2026: scegliendo la promo Octopus Fissa 12M, infatti, è possibile ridurre il costo dell’energia fino a 0,099 €/kWh per la luce e a 0,35 €/Smc per il gas con la garanzia della clausola di prezzo bloccato per 12 mesi, in modo da evitare rincari del mercato all’ingrosso. L’offerta in questione è accessibile tramite il sito ufficiale di Octopus Energy. Per tutti i dettagli basta premere sul box qui di sotto.

Attiva qui l’offerta di Octopus

octopus energy promo dicembre 2025

Cosa prevede l’offerta di Octopus

Con Octopus Energy è possibile bloccare il prezzo dell’energia per 12 mesi, evitando i rincari del mercato all’ingrosso, e, nello stesso tempo, ridurre al minimo la quota fissa della bolletta (un aspetto essenziale per chi consuma poco ma paga tanto).

Grazie alla nuova promozione è possibile accedere a queste condizioni di fornitura:

  • Energia elettrica: costo dell’energia pari a 0,099 €/kWh, con un costo di commercializzazione di 72 euro all’anno (pari a 6 euro al mese)
  • Gas naturale: costo della materia prima pari a 0,35 €/Smc per il gas, con un costo di commercializzazione di 84 euro all’anno (pari a 7 euro al mese)

L’offerta non prevede alcun vincolo e non comporta alcun costo iniziale.

Per attivare la promo è sufficiente avere a disposizione:

  • i dati dell’intestatario del contratto
  • i codici identificativi della fornitura da passare a Octopus (POD per la luce e PDR per il gas; li trovate in bolletta)
  • le coordinate IBAN  del conto corrente per la domiciliazione delle bollette

Per accedere subito alla promozione è sufficiente premere sul box qui di sotto. L’offerta è disponibile, con le condizioni indicate, solo per un breve periodo di tempo.

Attiva qui l’offerta di Octopus

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 17 dic 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Engie, ultima occasione per bloccare il prezzo di luce e gas per 2 anni (scade il 18 dicembre)

Engie, ultima occasione per bloccare il prezzo di luce e gas per 2 anni (scade il 18 dicembre)
Controllo caldaia a distanza, niente più obbligo a casa

Controllo caldaia a distanza, niente più obbligo a casa
NeN Energia Rata Fissa: prezzo bloccato fino a 10 anni e zero sorprese

NeN Energia Rata Fissa: prezzo bloccato fino a 10 anni e zero sorprese
Octopus taglia i prezzi: bollette più leggere per chi sceglie il fornitore oggi

Octopus taglia i prezzi: bollette più leggere per chi sceglie il fornitore oggi
Engie, ultima occasione per bloccare il prezzo di luce e gas per 2 anni (scade il 18 dicembre)

Engie, ultima occasione per bloccare il prezzo di luce e gas per 2 anni (scade il 18 dicembre)
Controllo caldaia a distanza, niente più obbligo a casa

Controllo caldaia a distanza, niente più obbligo a casa
NeN Energia Rata Fissa: prezzo bloccato fino a 10 anni e zero sorprese

NeN Energia Rata Fissa: prezzo bloccato fino a 10 anni e zero sorprese
Octopus taglia i prezzi: bollette più leggere per chi sceglie il fornitore oggi

Octopus taglia i prezzi: bollette più leggere per chi sceglie il fornitore oggi
Davide Raia
Pubblicato il
17 dic 2025
Link copiato negli appunti