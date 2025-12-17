Bollette luce e gas più basse nel 2026: con questa promo è possibile

Arriva da Octopus Energy l’offerta giusta per dare un taglio alle bollette di luce e gas per tutto il 2026: scegliendo la promo Octopus Fissa 12M, infatti, è possibile ridurre il costo dell’energia fino a 0,099 €/kWh per la luce e a 0,35 €/Smc per il gas con la garanzia della clausola di prezzo bloccato per 12 mesi, in modo da evitare rincari del mercato all’ingrosso. L’offerta in questione è accessibile tramite il sito ufficiale di Octopus Energy. Per tutti i dettagli basta premere sul box qui di sotto.

Cosa prevede l’offerta di Octopus

Con Octopus Energy è possibile bloccare il prezzo dell’energia per 12 mesi, evitando i rincari del mercato all’ingrosso, e, nello stesso tempo, ridurre al minimo la quota fissa della bolletta (un aspetto essenziale per chi consuma poco ma paga tanto).

Grazie alla nuova promozione è possibile accedere a queste condizioni di fornitura:

Energia elettrica: costo dell’energia pari a 0,099 €/kWh , con un costo di commercializzazione di 72 euro all’anno (pari a 6 euro al mese)

, con un costo di commercializzazione di (pari a 6 euro al mese) Gas naturale: costo della materia prima pari a 0,35 €/Smc per il gas, con un costo di commercializzazione di 84 euro all’anno (pari a 7 euro al mese)

L’offerta non prevede alcun vincolo e non comporta alcun costo iniziale.

Per attivare la promo è sufficiente avere a disposizione:

i dati dell’intestatario del contratto

del contratto i codici identificativi della fornitura da passare a Octopus (POD per la luce e PDR per il gas; li trovate in bolletta)

da passare a Octopus (POD per la luce e PDR per il gas; li trovate in bolletta) le coordinate IBAN del conto corrente per la domiciliazione delle bollette

Per accedere subito alla promozione è sufficiente premere sul box qui di sotto. L’offerta è disponibile, con le condizioni indicate, solo per un breve periodo di tempo.