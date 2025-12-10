 Bollette luce e gas più leggere: basta scegliere la nuova offerta di Octopus
Con Octopus Energy è possibile bloccare il prezzo di luce e gas per 12 mesi e minimizzare le bollette: ecco la promo da attivare oggi.
Con Octopus Energy è possibile bloccare il prezzo di luce e gas per 12 mesi e minimizzare le bollette: ecco la promo da attivare oggi.

Per tagliare le bollette e proteggersi dai rincari è possibile puntare su Octopus Energy e sulla nuova offerta Octopus Fissa 12M. Si tratta di una soluzione che consente di bloccare il costo dell’energia per 12 mesi, garantendo l’accesso a condizioni di fornitura molto vantaggiose. La promo è attivabile direttamente tramite il sito di Octopus, qui di sotto.

Attiva qui l’offerta di Octopus

octopus energy promo OTTOBRE

Perché scegliere Octopus

Con Octopus Energy e l’offerta Octopus Fissa 12M è possibile accedere alle seguenti condizioni di fornitura:

  • Energia elettrica: prezzo bloccato a 0,1045 €/kWh e un costo di commercializzazione di 72 euro all’anno, pari a 6 euro al mese
  • Gas naturale: prezzo bloccato a 0,36 €/kWh e un costo di commercializzazione di 84 euro all’anno, pari a 7 euro al mese

L’offerta in questione garantisce un prezzo fisso per 12 mesi, senza il rischio di dover fare i conti con i rincari del mercato all’ingrosso. La promozione proposta da Octopus non ha vincoli e non prevede costi iniziali o penali di alcun tipo.

Per attivare l’offerta basta seguire una rapida procedura online, accessibile dal box qui di sotto. È necessario avere a disposizione:

  • i dati dell’intestatario
  • i dati della fornitura (codice POD per la luce e codice PDR per il gas, riportati in bolletta)
  • le coordinate IBAN per la domiciliazione

L’offerta è riservata alle utenze domestiche e, per quanto riguarda l’energia elettrica, garantisce la possibilità di sfruttare una fornitura di energia elettrica prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili.

Per accedere subito alla promozione, valida con le condizioni indicate solo per un breve periodo, è sufficiente premere sul box qui di sotto e seguire la procedura guidata.

Si tratta dell’occasione giusta per poter dare un taglio netto alle bollette e, nello stesso tempo, ottenere una protezione dai rincari del mercato all’ingrosso e risparmiare subito.

Attiva qui l’offerta di Octopus

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 10 dic 2025

Davide Raia
Pubblicato il
10 dic 2025
