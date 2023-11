Bollette luce e gas: prezzo all'ingrosso e 120€ di sconto con Sorgenia

La nuova promozione di Sorgenia è la soluzione giusta per tagliare le bollette di luce e gas e massimizzare il risparmio. Il fornitore, vero e proprio punto di riferimento del Mercato Libero, mette a disposizione tariffe che consentono l’accesso diretto al prezzo all’ingrosso (con riferimento al PUN per la luce e al PSV per il gas).

Sorgenia, inoltre, applica un rincaro minimo (0,015 €/kWh per la luce e 0,15 €/Smc per il gas) aggiungendo uno sconto di 5 euro al mese per 12 mesi per ciascuna fornitura, per un totale di 120 euro attivando luce e gas. In più, i clienti che scelgono Sorgenia possono attivare un abbonamento per la fibra ottica a casa con un costo di 21,99 euro al mese per 12 mesi (poi 26,99 euro al mese).

Per accedere alla promozione basta seguire una veloce procedura online tramite il sito Sorgenia, accessibile dal link qui di sotto.

Luce e gas con Sorgenia: è la soluzione giusta per ridurre le bollette

Le tariffe Sorgenia per i nuovi clienti sono le seguenti:

luce: PUN + 0,015 €/kWh

gas: PSV + 0,15 €/Smc

Su entrambe le forniture viene applicato uno sconto di 5 euro al mese per 12 mesi. Il prezzo è quello del mercato all’ingrosso, con aggiornamenti mensili e la garanzia di poter sfruttare sempre il prezzo dell’energia degli indici di riferimento con un rincaro minimo. In questo modo, è possibile ottenere un risparmio reale in bolletta, sia nel breve che nel lungo periodo. C’è anche la possibilità di abbinare la fibra ottica con un costo di 21,99 euro al mese per 12 mesi.

Per attivare l’offerta basta visitare il sito Sorgenia:

Le tariffe luce e gas di Sorgenia sono disponibili con attivazione gratuita e sono accessibili sia a chi è ancora nel mercato tutelato che a chi è già passato al mercato libero e cerca ora offerte più vantaggiose per ridurre le bollette.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.