Bollette luce e gas: prezzo all'ingrosso e 120€ di sconto con Sorgenia

È il momento giusto per dare un taglio netto alle bollette: con le offerte luce e gas di Sorgenia, infatti, c’è la possibilità di abbattere il costo dell’energia e, quindi, di registrare un risparmio sostanziale sulle bollette, sia nel breve che nel lungo periodo.

Sorgenia, infatti, consente agli utenti l’accesso diretto al prezzo all’ingrosso, con riferimento al PUN per la luce e al PSV per il gas, con un rincaro minimo. In più, il fornitore mette a disposizione uno sconto di 5 euro al mese per 12 mesi, sia per la luce che per il gas.

In questo modo, c’è un risparmio di 120 euro per il primo anno. Sorgenia, inoltre, propone in abbinamento alle tariffe di luce e gas anche la fibra ottica al prezzo scontato di 21,90 euro al mese per 12 mesi (poi 26,90 euro al mese).

Per accedere all’offerta è sufficiente seguire il link qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di Sorgenia.

Luce e gas con Sorgenia: il risparmio in bolletta è garantito

Con le offerte luce e gas di Sorgenia è possibile dare un taglio netto alle bollette. Il fornitore mette a disposizione le seguenti tariffe:

energia elettrica: PUN + 0,015 €/kWh

gas naturale: PSV + 0,15 €/Smc

sconto fisso di 5 euro al mese per 12 mesi sia per la luce che per il gas (per un risparmio totale di 120 euro)

sia per la luce che per il gas (per un risparmio totale di 120 euro) possibilità di aggiungere la fibra ottica al costo di 21,90 euro al mese (per 12 mesi, poi 26,90 euro al mese) per la connessione Internet di casa

La proposta di Sorgenia è attivabile direttamente online. Non è obbligatorio attivare tutti i servizi: è possibile, infatti, scegliere Sorgenia solo per la luce o solo per il gas. Non ci sono costi di attivazione. Per accedere alla promozione è possibile seguire il link riportato qui di sotto.

Le tariffe sono valide sia per chi è già nel mercato libero che per chi è ancora nel mercato tutelato.

