 Bollette luce e gas più leggere per tutto il 2026: l'offerta di Octopus
Scegli l'offerta che fa per te tra Fissa 12M e Flex: con Octopus risparmierai sulle bollette di luce e gas, non ci sono vincoli né penali.
Green Risparmio energetico
Inizia il 2026 con il piede giusto, approfittando dell’offerta a tempo di Octopus per l’energia. È quella che ti permetterà di risparmiare sulle bollette di luce e gas. Si tratta di una fornitura basata al 100% su fonti rinnovabili nel nome della sostenibilità ambientale, perfetta per le utenze domestiche e che non prevede alcun vincolo né penali in caso di disdetta.

L’offerta Octopus per luce e gas: Fissa 12M o Flex?

Fino al 30 dicembre hai la possibilità di attivare l’opzione Fissa 12M che blocca il costo della materia prima per un anno, mettendoti al riparo da eventuali rincari: 0,099 €/kWh per la luce, 0,35 €/Smc per il gas. Preferisci un piano variabile? Nessun problema, c’è Flex che segue l’indicizzazione del mercato, in questo momento a PUN Mono+0,0088 €/kWh per la luce e a PSVDAm+0,08 €/Smc per il gas. Con quest’ultima puoi anche scegliere tra una tariffa monoraria o multioraria, a seconda di come vivi la casa, se rientri solo la sera dopo il lavoro o se la famiglia è sempre presente. Di seguito il prospetto sintetico, per maggiori informazioni visita il sito ufficiale.

Octopus specifica che la potenza del contatore luce e la classe del contatore gas rimarranno invariate rispetto al contratto attualmente in uso, ma che sarà possibile modificarle dopo l’attivazione. Ai prezzi competitivi appena descritti si aggiunge un servizio di assistenza sempre all’altezza delle aspettative, con gli addetti che solitamente rispondono alle chiamate dei clienti in meno di un minuto.

Cambiare operatore e risparmiare sulle bollette non è mai stato così facile. Per attivare l’offerta ti basta scegliere la tariffa più adatta alle tue esigenze, tenere a portata di mano una fattura recente e il cellulare, inserire i dati richiesti e il metodo di pagamento preferito. Non serve altro.

Pubblicato il 25 dic 2025

