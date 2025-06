Bollette più leggere: blocca luce e gas con Engie per 12 mesi

Con l’offerta Engie puoi finalmente mettere un tetto alle tue bollette: il prezzo di luce e gas resta fisso per 12 mesi, indipendentemente dai rialzi del mercato.

Nessun imprevisto, nessuna sorpresa: solo risparmio e controllo sui tuoi consumi. Se stai cercando un modo concreto per proteggere il tuo budget familiare, questa è la soluzione giusta al momento giusto.

Prezzo bloccato, zero stress

Con Engie puoi dire addio alle oscillazioni in bolletta. Bloccare il prezzo per un anno significa poter pianificare le spese con precisione, sapendo esattamente quanto spenderai per l’energia, mese dopo mese. I vantaggi dell’offerta Engie:

Prezzo fisso per 12 mesi su luce e gas

Attivazione completamente digitale , anche tramite WhatsApp

Energia elettrica da fonti rinnovabili al 100%

Bolletta smart : ricevi tutto via email, controlli dall’app e puoi attivare la domiciliazione bancaria automatica

Supporto dedicato per tutta la procedura

Attivare l’offerta è facilissimo: tutto si fa online, in pochi passaggi e senza alcuna modifica al contatore o interventi tecnici. È una scelta semplice, ma che ti garantisce un vantaggio concreto e duraturo. Ogni giorno di incertezza energetica può tradursi in una bolletta più alta. Scegliere ora un’offerta trasparente e stabile vuol dire mettere ordine nelle spese di casa e dormire sonni tranquilli per un anno intero. Ed ecco i costi:

Energia elettrica : da 0,1298 €/kWh (monorario)

Gas naturale : 0,485 €/smc

Quota fissa mensile: 6 € per la luce + 6 € per il gas + 0,00795 €/smc

C’è anche la possibilità di scegliere il prezzo a fasce orarie, ideale per chi consuma di più la sera o nei weekend. Vai sul sito ufficiale di Engie, simula la tua bolletta, attiva l’offerta e inizia subito a risparmiare. Una decisione intelligente che il tuo portafoglio ti ringrazierà di aver preso.