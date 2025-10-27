Bollette più leggere con Engie: due anni di luce e gas a prezzo fisso

Il freddo è ormai alle porte: preoccupato per le tanto temute bollette salate? Engie risponde con Energia PuntoFisso, la promozione che blocca il prezzo di luce e gas per due anni. Così puoi affrontare i mesi più freddi senza il timore dei rincari. Hai tempo fino al 30 ottobre per approfittare di uno tra i prezzi migliori dell’anno: ecco tutti i dettagli.

Prezzo bloccato e vantaggi reali per chi sceglie Engie

Il vero vantaggio dell’offerta Engie sta nella stabilità dei costi: per due anni il prezzo non cambia, indipendentemente dalle fluttuazioni del mercato. È la garanzia che ogni famiglia cerca in un periodo in cui i costi in bolletta pesano come un macigno sul bilancio mensile.

Nel dettaglio, i costi proposti da Engie sono di 0,105€/kW (più sbilanciamento forfait: 0,002 €/kWh) per la materia prima luce e 0,3964€/Smc per il gas (più 0,0079 €/Smc), con un costo di commercializzazione di 72 euro per ciascuna fornitura. La tariffa applicata è la monoraria, ma è possibile optare anche per quella a fasce.

Engie non propone soltanto una promozione vantaggiosa con prezzi bloccati, ma anche energia elettrica 100% rinnovabile senza costi aggiuntivi e tutta una serie di servizi digitali extra. Parliamo di bollette online, pagamento automatico anche tramite addebito diretto e una app per gestire le proprie forniture in autonomia, monitorare i consumi e capire dove risparmiare di più.

Attivare Energia PuntoFisso è semplicissimo: bastano pochi clic, scegliere la fornitura da attivare e lasciare che sia Engie a occuparsi del resto, compreso il passaggio dal vecchio gestore senza interruzioni di servizio e senza burocrazia. Per le famiglie che vogliono evitare rincari invernali, per chi lavora da casa e consuma più energia e per chi vuole una tariffa sostenibile e senza sorprese: Engie è per tutti.

Approfitta di due anni di tranquillità grazie ai prezzi bloccati di luce e gas: attiva l’offerta Engie online in pochi minuti entro il 30 ottobre.