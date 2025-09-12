 Bollette più leggere e nessun rincaro con le nuove offerte Octopus Energy
Con le offerte Octopus Energy è possibile accedere a bollette più leggere e senza alcun rincaro: ecco la promo.
Con le offerte Octopus Energy è possibile accedere a bollette più leggere e senza alcun rincaro: ecco la promo.

È il momento giusto per bloccare il prezzo di luce e gas e ridurre al minimo le bollette: con la nuova offerta Octopus Fissa 12M di Octopus Energy, infatti, è possibile accedere a tariffe vantaggiose e con un prezzo bloccato per 12 mesi.

La proposta di Octopus permettono di bloccare il costo dell’energia a 0,1089 €/kWh per l’energia elettrica e a 0,4295 €/Smc, con un costo di commercializzazione di 7 euro al mese che rappresenta uno dei valori più bassi sul mercato.

Per sfruttare le promozioni basta visitare il sito ufficiale di Octopus Energy, seguendo una veloce procedura di attivazione online. Per sottoscrivere le offerte è sufficiente avere a disposizione i dati dell’intestatario e i dati della fornitura (codice POD per la luce e codice PDR per il gas).

Perché scegliere le offerte luce e gas di Octopus Energy

La nuova Octopus Fissa 12M di Octopus Energy è disponibile per l’attivazione immediata entro il prossimo 16 settembre. La promozione, come sottolineato in precedenza, consente di bloccare il prezzo dell’energia fino a:

  • 0,1089 €/kWh per l’elettricità
  • 0,4295 €/Smc per il gas naturale

Entrambe le forniture prevedono un costo di commercializzazione di 84 euro all’anno, pari a 7 euro al mese. Si tratta di tariffe a prezzo fisso e bloccato per 12 mesi che consentono di ottenere uno scudo dai rincari e, nello stesso tempo, permettono di accedere a tariffe contenute per luce e gas in modo da poter contare su bollette più leggere.

Per sfruttare l’offerta basta premere sul box qui di sotto e seguire la procedura di attivazione. È necessario avere a disposizione i dati dell’intestatario e i dati della fornitura (codice POD per la luce e codice PDR per il gas) oltre alle coordinate bancarie per la domiciliazione in modo da completare rapidamente la sottoscrizione online dell’offerta.

