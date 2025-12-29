 Bollette più leggere e prezzi bloccati fino a 10 anni: è il momento di puntare su NeN
Con NeN è possibile bloccare il prezzo dell'energia fino a 10 anni e ottenere bollette più leggere: ecco la promo da attivare oggi.
Con NeN è possibile dare un taglio netto alle bollette di luce e gas andando a bloccare il prezzo per 2 anni oppure, per l’energia elettrica, per 10 anni. In aggiunta, con il codice PROVACINEN è possibile ottenere uno sconto di 36 euro per fornitura attivata. Per accedere subito all’offerta basta visitare il sito ufficiale di NeN, qui di sotto. Il fornitore segue il meccanismo della rata mensile fissa e rappresenta oggi una delle opzioni più convenienti per chi è alla ricerca di una soluzione vantaggiosa per dare un taglio alle bollette.

Attiva qui l’offerta di NeN

Cosa prevede l’offerta di NeN

Per chi sceglie NeN sono disponibili le seguenti promozioni:

  • Luce | Due: prezzo dell’energia pari a 0,109 €/kWh e quota fissa di 9,50 euro al mese; i prezzi sono bloccati per 2 anni
  •  Luce | Dieci: prezzo dell’energia pari a 0,106 €/kWh e quota fissa di 10 euro al mese; i prezzi sono bloccati per 10 anni
  • Gas | Due: prezzo dell’energia pari a 0,387 €/Smc e quota fissa di 10 euro al mese; i prezzi sono bloccati per 2 anni

Il fornitore applica il meccanismo della rata fissa mensile. Il sistema è semplice: al momento della richiesta di attivazione, infatti, l’utente carica una versione digitale dell’ultima bolletta ricevuta che sarà utilizzata dal fornitore per calcolare una rata mensile, valida per il primo anno. La rata sarà poi adeguata in base ai consumi reali dell’utente. Questo sistema garantisce la certezza di costi fissi e allineati ai propri consumi.

Per attivare una delle promozioni di NeN è possibile seguire il link qui di sotto. Come detto, per completare la richiesta di attivazione è sufficiente avere a disposizione una bolletta inviata dall’attuale fornitore. Si può scegliere NeN solo per la luce, solo per il gas oppure per luce e gas. Con il codice PROVACINEN è possibile ottenere uno sconto di 36 euro per fornitura attivata.

Attiva qui l’offerta di NeN

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 29 dic 2025

