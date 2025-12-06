Bollette più leggere e prezzi fissi: con l'offerta di Octopus si risparmia

Per tagliare le bollette e proteggersi dai rincari del mercato all’ingrosso nel lungo periodo è possibile puntare su Octopus Energy, fornitore che rappresenta ormai un riferimento assoluto del mercato.

Scegliendo la tariffa Octopus Fissa 12M, infatti, è possibile accedere a condizioni ottime di fornitura, con un prezzo fisso a 0,1045 €/kWh per l’energia elettrica e a 0,36 €/Smc per il gas naturale. I prezzi indicati sono fissi per 12 mesi.

La promozione è attivabile direttamente tramite il sito ufficiale di Octopus Energy, accessibile qui di sotto. Per completare l’attivazione è sufficiente avere a propria disposizione i dati dell’intestatario e i dati identificativi della fornitura, riportati nell’ultima bolletta.

L’offerta luce e gas di Octopus

Octopus Energy è oggi un vero e proprio punto di riferimento del mercato energetico, garantendo agli utenti la possibilità di accedere a tariffe vantaggiose e, quindi, in grado di offrire un risparmio sostanziale in bolletta, con anche la possibilità di bloccare i rincari per un lungo periodo di tempo.

Con Octopus Fissa 12M è possibile accedere alle seguenti condizioni di fornitura:

Energia elettrica: 0,1045 €/kWh , con una quota fissa di 72 euro all’anno

, con una quota fissa di Gas naturale: 0,36 €/Smc, con una quota fissa di 84 euro all’anno

I prezzi indicati sono fissi e bloccati per 12 mesi. L’offerta descritta non prevede alcun costo iniziale per l’attivazione e non include alcun vincolo di permanenza. Per accedere alla fornitura con le condizioni descritte è possibile seguire una semplice procedura online, qui di sotto.

Bisogna avere a propria disposizione i dati dell’intestatario del contratto oltre ai dati della fornitura (codice POD per la luce e codice PDR per il gas, entrambi riportati direttamente in bolletta). Per accedere subito alla promozione basta premere sul banner riportato qui di sotto e seguire la procedura di attivazione online.