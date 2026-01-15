Bollette più leggere e zero rincari con la promo di gennaio 2026 di Octopus

Con Octopus Energy è possibile bloccare il prezzo di luce e gas per 12 mesi e, nello stesso tempo, ridurre le bollette, sfruttando un prezzo contenuto della materia prima. Scegliendo Octopus Fissa 12M, infatti, è possibile ridurre il costo dell’energia fino a 0,1078 €/kWh per la luce e 0,35 €/Smc per il gas.

Per accedere subito alla promozione basta visitare il sito ufficiale di Octopus Energy, accessibile tramite il box qui di sotto. L’offerta in corso è valida solo per un breve periodo di tempo, con le condizioni descritte in precedenza.

Perché è il momento giusto per scegliere Octopus Energy

Con Octopus Energy è possibile accedere a un’offerta vantaggiosa per ridurre le bollette ed evitare rincari tariffari. La promo prevede un costo dell’energia pari a 0,1078 €/kWh per la luce e 0,35 €/Smc per il gas.

Da segnalare che anche la quota fissa della bolletta, indipendente dal consumo, è ridotta al minimo possibile con un costo di 6 euro al mese per la luce e 7 euro al mese per il gas.

Le condizioni di fornitura descritte sono valide per i primi 12 mesi dall’attivazione, garantendo una protezione dai rincari nel lungo periodo.

Per attivare l’offerta in corso basta raggiungere il sito ufficiale di Octopus Energy e seguire una veloce procedura di attivazione. Non ci sono costi iniziali e non ci sono vincoli.

Per completare l’attivazione è sufficiente avere a disposizione i dati dell’intestatario del contratto oltre al codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas). Serviranno anche le coordinate IBAN del conto corrente per la domiciliazione.

La promozione, con le condizioni descritte in precedenza, è valida fino al prossimo 22 gennaio 2026. Si tratta dell’occasione giusta per ridurre il costo dell’energia, bloccare i prezzi e, quindi, alleggerire le bollette proteggendosi dai rincari.