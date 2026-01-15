 Bollette più leggere e zero rincari con la promo di gennaio 2026 di Octopus
Con l'offerta di Octopus è possibile accedere alla promo giusta per bloccare il prezzo e tagliare le bollette: ecco i dettagli completi.
Con Octopus Energy è possibile bloccare il prezzo di luce e gas per 12 mesi e, nello stesso tempo, ridurre le bollette, sfruttando un prezzo contenuto della materia prima. Scegliendo Octopus Fissa 12M, infatti, è possibile ridurre il costo dell’energia fino a 0,1078 €/kWh per la luce e 0,35 €/Smc per il gas.

Per accedere subito alla promozione basta visitare il sito ufficiale di Octopus Energy, accessibile tramite il box qui di sotto. L’offerta in corso è valida solo per un breve periodo di tempo, con le condizioni descritte in precedenza.

Perché è il momento giusto per scegliere Octopus Energy

Con Octopus Energy è possibile accedere a un’offerta vantaggiosa per ridurre le bollette ed evitare rincari tariffari. La promo prevede un costo dell’energia pari a 0,1078 €/kWh per la luce e 0,35 €/Smc per il gas.

Da segnalare che anche la quota fissa della bolletta, indipendente dal consumo, è ridotta al minimo possibile con un costo di 6 euro al mese per la luce e 7 euro al mese per il gas.

Le condizioni di fornitura descritte sono valide per i primi 12 mesi dall’attivazione, garantendo una protezione dai rincari nel lungo periodo.

Per attivare l’offerta in corso basta raggiungere il sito ufficiale di Octopus Energy e seguire una veloce procedura di attivazione. Non ci sono costi iniziali e non ci sono vincoli.

Per completare l’attivazione è sufficiente avere a disposizione i dati dell’intestatario del contratto oltre al codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas). Serviranno anche le coordinate IBAN del conto corrente per la domiciliazione.

La promozione, con le condizioni descritte in precedenza, è valida fino al prossimo 22 gennaio 2026. Si tratta dell’occasione giusta per ridurre il costo dell’energia, bloccare i prezzi e, quindi, alleggerire le bollette proteggendosi dai rincari.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 15 gen 2026

