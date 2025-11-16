Bollette senza rincari per due anni con Engie: blocca il prezzo di luce e gas

Engie lancia la sua promozione più interessante del 2025: prezzo di luce e gas bloccato per 24 mesi, con tariffe trasparenti e attivazione online in pochi passaggi. Energia PuntoFisso, questo il nome dell’offerta, è ai suoi minimi storici: ecco tutti i dettagli. Hai tempo fino al 20 novembre per attivarla!

Prezzi bloccati per due anni: come funziona?

La forza dell’offerta Engie è proprio la tariffa fissa: per due anni paghi lo stesso prezzo al kWh e allo Smc, senza variazioni impreviste. Così ti proteggi dai rialzi del mercato e pianifichi con maggiore precisione la spesa energetica.

Quali sono i costi? Ipotizzando una tariffa luce e gas monoraria, abbiamo un costo di 0,1015 €/kWh (più forfait di sbilanciamento) per la materia prima luce e di 0,387 €/Smc per il gas. A ciò si aggiungono i costi di commercializzazione, che sono di 72 euro all’anno per ciascuna fornitura.

Un altro punto di forza di Energia PuntoFisso è l’energia elettrica proveniente al 100% da fonti rinnovabili, senza sovrapprezzi. Tutta la gestione dell’offerta avviene online, con pagamento tramite addebito diretto e bollette in formato digitale. Attraverso l’app Engie controlli il contratto, consulti le bollette e ti metti in contatto con l’assistenza.

È incluso anche un sistema di monitoraggio, attraverso cui puoi visualizzare quanto consumi, quando consumi e confrontare fino a due anni di storico. Attivare Energia PuntoFisso è semplicissimo e puoi farlo direttamente online: basta collegarti alla pagina della promo, cliccare su “Configura ora” e scegliere la fornitura, inserire tutti i dati richiesti e confermare la richiesta.

Engie si occuperà del cambio fornitore, senza interruzioni di servizio. In caso di dubbi, puoi sempre contattare gratuitamente un consulente. È l’offerta ideale per chi cerca stabilità nelle bollette, specialmente con i rincari e l’inverno in arrivo: con questa promozione il prezzo di luce e gas non cambia per 24 mesi, anche in caso di aumenti del mercato. Blocca ora il prezzo: l’offerta Engie scade il 20 novembre.