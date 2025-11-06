 Bollette stabili per tutto l'anno: blocca il prezzo di luce e gas in due minuti
Stop alle bollette imprevedibili: Octopus Energy offre luce e gas a costi fissi per 12 mesi. Hai tempo fino al 18 novembre.
Green Risparmio energetico
Stop alle bollette imprevedibili: Octopus Energy offre luce e gas a costi fissi per 12 mesi. Hai tempo fino al 18 novembre.

La nuova promozione Octopus Energy ti offre sicurezza, trasparenza e risparmio nelle tue utenze domestiche. Questi perché, attivandola online, bloccherai il prezzo di luce e gas per ben 12 mesi, senza vincoli né penali. Inoltre, la luce è 100% rinnovabile: l’offerta è attiva fino al 18 novembre!

Blocca subito il prezzo di luce e gas

Come funziona la tariffa a prezzo bloccato

Octopus Fissa 12M è l’offerta del mese, che ti permette di bloccare il prezzo di luce e gas per un intero anno e non pensarci più durante l’inverno. Ipotizzando una tariffa monoraria, il costo della materia prima luce è fissato a 0,1078 €/kWh, con una quota di commercializzazione di 72 euro l’anno; per il gas, la tariffa è di 0,39 €/Smc, con un costo di commercializzazione di 84 euro l’anno.

L’offerta è pensata per utenze domestiche e utilizza energia 100% verde, proveniente da fonti rinnovabili certificate. E alla fine dei 12 mesi? Potrai scegliere se rinnovare la tariffa fissa o passare alla tariffa Flex. La libertà di scelta è tua, senza vincoli né penali.

Attiva ora la tariffa Octopus Energy

I costi legati a trasporto, gestione del contatore, oneri di sistema e imposte restano indipendenti da Octopus Energy, come previsto dalla normativa vigente. La potenza del contatore e la classe del contatore gas rimarranno invariate, con la possibilità di modificarle dopo l’attivazione.

L’attivazione della promozione Octopus Energy richiede meno di due minuti: bastano pochi passaggi online per iniziare a risparmiare subito. Hai tempo fino al 18 novembre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 6 nov 2025

Eleonora Busi
6 nov 2025
