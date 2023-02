Come vedere Bologna-Inter in streaming

Bologna-Inter accende l’ora del pranzo domenicale per la giornata 24 di Serie A. Va in scena allo stadio Dall’Ara la sfida tra i rossoblu, rinvigoriti dalla guida Thiago Motta, e i nerazzurri di mister Inzaghi, reduci dall’incrocio di Champions infrasettimanale con il Porto che potrebbe farsi sentire nelle gambe. Il fischio d’inizio è in programma per le ore 12:30 del 26 febbraio.

Serie A: guarda Bologna-Inter in streaming

Chi desidera guardare la partita ha a disposizione due opzioni: lo streaming su DAZN oppure la diretta trasmessa su Sky. In entrambi i casi è possibile contare su telecronaca in italiano, approfontimenti, interviste e highlight.

Uno sguardo alla classifica e alle ultime prestazioni delle due squadre lascia aperto ogni scenario. I padroni di casa hanno superato la Sampdoria nell’ultimo turno, portandosi all’ottavo posto con 32 punti (gli stessi della Juventus dopo la penalizzazione inflitta). Gli ospiti, invece, hanno superato in casa l’Udinese e hanno bisogno di un altro risultato utile per allontanare le inseguitrici Roma e Milan.

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni che i due allenatori dovrebbero schierare all’ingresso in campo.

Bologna (4-1-4-1): Skorupski, Posch, Lucumí, Sosa, Cambiaso, Schouten, Orsolini, Ferguson, Dominguez, Soriano, Barrow;

Inter (3-5-2): Onana, Skriniar, Acerbi, Bastoni, Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Lukaku, Dzeko.

Grazie alla soluzione all-in-one per la cybersecurity di NordVPN (oggi in forte sconto) puoi proteggere i tuoi dati e la tua privacy durante le attività online, anche lo streaming. Oltre al servizio Virtual Private Network con migliaia di server distribuiti in tutto il mondo, include un antivirus, un gestore delle password e spazio sul cloud per il backup dei contenuti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.