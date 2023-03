Come vedere Bologna-Lazio in streaming

Bologna-Lazio è forse il match sulla carta più equilibrato della giornata 26 di Serie A, per le ragioni che spiegheremo a breve. I padroni di casa vogliono subito ripartire dopo la sconfitta con il Torino, mentre gli ospiti cercano di ritrovare la fiducia in seguito allo scivolone nel turno infrasettimanale di Conference League. La puoi vedere in diretta streaming su DAZN: si parte alle ore 20:45 di sabato 11 marzo.

Serie A: guarda Bologna-Lazio in streaming

I tifosi possono guardare la partita con telecronaca in italiano, trasmessa dalla piattaforma con analisi e approfondimenti prima del fischio d’inizio, interviste e highlight al termine. In alternativa c’è la diretta su Sky e NOW.

Terzo posto per i capitolini con 48 punti, subito dietro all’Inter e con alle spalle i cugini giallorossi. Buona anche la classifica dei felsinei, ottavi a 35 punti come la Juventus che li precede, alle porte della zona utile per una qualificazione in Europa.

Il match è anche e soprattutto Thiago Motta contro Sarri, chiamati ad adottare strategie studiate in base alle caratteristiche proprie e dell’avversario. Queste le probabili formazioni schierate all’ingresso in campo.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski, Posch, Sosa, Lucumì, Cambiaso, Moro, Schouten, Orsolini, Ferguson, Soriano, Arnautovic;

Lazio (4-3-3): Provedel, Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj, Milinkovic-Savic, Vecino, Luis Alberto, Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni.

Da uno sguardo ai pronostici, i biancocelesti hanno il 39% di possibilità di vittoria. 31% per i rossoblu e 30% per un pareggio. In definitiva, nulla di già deciso.

Come vedere Bologna-Lazio dall’estero

Nessun problema per chi desidera vedere Bologna-Lazio dall’estero, grazie alla portabilità transfrontaliera offerta dalle piattaforme (tutti i dettagli nelle pagine del supporto). È però bene prestare attenzione al fattore sicurezza, soprattutto se ci si connette da reti pubbliche o condivise come quelle degli alberghi.

In questi casi, anche per lo streaming, meglio affidarsi a una soluzione efficace come quella di NordVPN (oggi in forte sconto), completa di tutto ciò che serve per tutelare dati e privacy.

