Come vedere Bologna-Milan in streaming (Serie A)

Bologna-Milan va in scena nel capoluogo emiliano alle ore 15:00 di sabato 15 aprile, con diretta streaming esclusiva su DAZN. Una sfida, quella in campo allo stadio Dall’Ara per la giornata 30 di Serie A, che potrebbe riservare qualche sorpresa, in considerazione dell’attuale stato di forma delle due squadre. Attenzione a dare per scontato l’esito del match, nonostante i pronostici siano favorevoli agli ospiti. Vediamo perché.

Serie A: guarda Bologna-Milan in streaming

Ottavo posto in classifica per i rossoblu a 43 punti, solo uno dietro alla Juventus: reduci da due vittorie consecutive (e da quattro risultati utili di fila), cercheranno di mettere i bastoni tra le ruote agli avversari. Quarta posizione invece per i rossoneri a 52 punti, che dovrà guardarsi le spalle dall’Inter (a un solo punto di distanza) e fare i conti con la stanchezza accumulata nel derby italiano infrasettimanale di Champions League che li ha visti battere il Napoli.

I tifosi delle due squadre e coloro che non vogliono perdere questa sfida di campionato hanno la possibilità di guardare la partita in diretta streaming esclusiva su DAZN. La piattaforma ha scelto di affidare la telecronaca alla voce di Stefano Borghi e il commento tecnico a quella di Dario Marcolin.

Queste le probabili formazioni schierate all’ingresso in campo dai due allenatori, Thiago Motta e Pioli.

Bologna (4-3-3): Skorupski, Posch, Soumaoro, Lucumì, Kyriakopoulos, Ferguson, Schouten, Moro, Barrow, Sansone, Aebischer;

Milan (4-3-3): Maignan, Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez, Tonali, Bennacer, Krunic, Brahim Diaz, Giroud, Leao.

Come vedere la partita dall’estero

È possibile vedere Bologna-Milan con telecronaca in italiano anche dall’estero, grazie al supporto alla portabilità transfrontaliera garantito dalla piattaforma. Attenzione però alla sicurezza, se la connessione avviene attraverso reti aperte o pubbliche.

Per tutelare in modo adeguato dati e privacy durante le attività online, streaming compreso, è possibile affidarsi a una soluzione come quella all-in-one proposta da NordVPN (oggi in forte sconto) che include una Virtual Private Network con server in tutto il mondo, un antivirus, spazio per il backup crittografato sul cloud e un gestore delle password.

