Come vedere Bologna-Napoli in streaming (Serie A)

Bologna-Napoli porta in campo al Dall’Ara la sfida valida per la giornata 37 di Serie A, la penultima del campionato. È la sfida tra due formazioni che si apprestano a concludere la stagione dopo aver centrato i loro obiettivi. Si parte alle ore 15:00 di domenica 28 maggio, con la possibilità di vederla in diretta streaming esclusiva su DAZN.

Serie A: guarda Bologna-Napoli in streaming

Le sue squadre hanno ben poco da chiedere alla classifica. Impossibile la qualificazione in Europa per i felsinei, noni a 50 punti, mentre i partenopei festeggiano già da settimane la vittoria dello scudetto, il terzo della loro storia: sarà l’occasione per un’ennesima passerella di Osimhen, Kvaratskhelia e compagni.

I tifosi rossoblu e quelli azzurri possono guardare la partita in diretta streaming esclusiva su DAZN con la telecronaca di Dario Mastroianni e il commento tecnico affidato alla voce di Stefan Schwoch.

Ecco come i due allenatori, Thiago Motta e Spalletti, dovrebbero iniziare la gara. Diamo uno sguardo alle probabili formazioni schierate all’ingresso in campo.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski, Posch, Bonifazi, Lucumi, Cambiaso, Schouten, Dominguez, Orsolini, Ferguson, Barrow, Arnautovic;

Napoli (4-3-3): Meret, Bereszynski, Rrahmani, Kim, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Raspadori, Osimhen, Kvaratskhelia.

Secondo i pronostici, i padroni di casa hanno solo il 28% di possibilità di vittoria. 44% invece per gli ospiti e 28% per l’eventuale pareggio.

Come vedere la partita dall’estero

Grazie alla portabilità transfrontaliera di DAZN è possibile vedere Bologna-Napoli con telecronaca in italiano anche dall’estero. A chi si connette mediante reti condivise, come quelle degli alberghi, consigliamo di proteggere in modo adeguato privacy e dati personali.

Una soluzione come quella all-in-one proposta da NordVPN (in super offerta) può tornare utile sempre, anche per lo streaming. Include tutto ciò che occorre: una Virtual Private Network con server in tutto il mondo, un antivirus sempre aggiornato, un gestore delle password multipiattaforma e spazio sul cloud per il backup crittografato dei file.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.