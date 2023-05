Come vedere Bologna-Roma in streaming (Serie A)

Bologna-Roma in scena al Dall’Ara per la giornata 35 di Serie A, per un match da cui passerà soprattutto il destino degli ospiti, appena usciti a testa alta dall’impegno in Europa League contro il Leverkusen. Si parte ore 18:00 di domenica 14 maggio, con la possibilità di seguire la diretta streaming su DAZN da tutti i dispositivi.

Serie A: guarda Bologna-Roma in streaming

Forti del decimo posto in classifica a 46 punti (gli stessi di Fiorentina, Udinese, Monza e Torino) e con nessuna particolare ambizione per l’ultimo scorcio di campionato, i rossoblu scenderanno comunque in campo di fronte ai loro tifosi per onorare l’impegno. Discorso differente invece per i giallorossi, settimi a 58 punti (come l’Atalanta che li precede) e a caccia di una vittoria che consentirebbe di tornare in corsa per la qualificazione diretta alla prossima Champions League.

I tifosi che desiderano guardare la partita lo possono fare grazie alla diretta streaming esclusiva su DAZN. La telecronaca è affidata alla voce di Ricky Buscaglia, affiancato da Simone Tiribocchi per il commento tecnico.

Ecco le probabili formazioni schierate all’ingresso in campo dai due allenatori. Le scelte iniziali di Thiago Motta e Mourinho si riveleranno decisive.

Bologna (4-3-3): Skorupski, Cambiaso, Sosa, Lucumì, Lykogiannis, Moro, Schouten, Dominguez, Orsolini, Barrow, Ferguson;

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio, Celik, Mancini, Ibanez, Zalewski, Bove, Cristante, Spinazzola, Solbakken, Pellegrini, Abraham.

Secondo i pronostici, il match sarà all’insegna di un sostanziale equilibrio. I padroni di casa hanno il 31% di probabilità di ottenere una vittoria, mentre agli ospiti è assegnato il 39% e a un eventuale pareggio il 30%.

Come vedere la partita dall’estero

Ai tifosi e agli appassionati della Serie A che si trovano all’estero segnaliamo la possibilità di vedere Bologna-Roma da qualsiasi località, grazie alla portabilità transfrontaliera garantita da DAZN. Consigliamo, ad ogni modo, di prestare attenzione alla sicurezza se la connessione avviene mediante reti aperte, pubbliche o condivise, come quelle degli hotel.

