BOMBA Apple iPad 10 su Amazon: solo 409€

Amazon ha deciso di pubblicare un’offerta pazzesca al suo minimo storico. Acquista Apple iPad 10 a soli 409 euro, invece di 589 euro. Stiamo parlando di un super sconto del 31% sul nuovo nato di Casa Cupertino! Una promozione incredibile che non puoi farti scappare. Perfetto per qualsiasi utilizzo, scuola, lavoro e intrattenimento, questo tablet iPadOS è la scelta ideale se vuoi un dispositivo economico, ma di qualità. La consegna gratuita e la possibilità di pagare a rate con Cofidis sono incluse nel tuo abbonamento Prime.

Apple iPad 10: un gioiellino al minimo storico

Grazie a questa super offerta di Amazon il nuovo Apple iPad 10 oggi è un best buy. Acquistalo al suo minimo storico. Un prezzo così è davvero incredibile come incredibili sono le sue dotazioni. Con 64GB di ROM, hai tutto lo spazio necessario per installare e archiviare app, giochi e contenuti multimediali. Inoltre, il chip A14 Bionic assicura prestazioni eccellenti per una gestione sempre fluida di tutte le sue funzionalità. La fotocamera frontale orizzontale da 12MP con ultra grandangolo ha l’inquadratura automatica.

Acquistalo ora a soli 409 euro, invece di 589 euro. Grazie al tuo abbonamento Prime hai tantissimi altri vantaggi inclusi. Altrimenti puoi sempre iscriverti attivando la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.