BOMBA MediaWorld: Nintendo Switch OLED solo 273 euro

MediaWorld sfida Unieuro e sbarca con disponibilità immediata la nuova Nintendo Switch OLED a soli 273 euro. Si tratta di uno sconto di oltre il 20% sulla versione aggiornata dell'ammiraglia giapponese, che la porta al prezzo più basso mai registrato. Naturalmente si tratta di quantità estremamente limitate, per cui non garantiamo la disponibilità in seguito alla pubblicazione.

Nintendo Switch OLED: caratteristiche tecniche

La Switch OLED rappresenta una revisione dell’ormai pluripremiata console di Nintendo che ha letteralmente rivoluzionato il modo di concepire le console. Switch, infatti, unisce le prestazioni di una console domestica, con la praticità di una portatile, il tutto in un unico dispositivo. In questo caso, Nintendo ha apportato alcune piccole, ma sostanziali, novità che migliorano ulteriormente il tablet di Switch. Il display è stato sostituito da un’unità OLED con bordi più sottili e una diagonale maggiore, adesso di 7 pollici. Anche gli altoparlanti sono stati migliorati, con driver di qualità superiore in grado di offrire un suono più pieno e dettagliato. Lo stand è diventato più largo in modo da offrire una stabilità maggiore quando utilizzata in modalità “tavolo”. Una serie di piccole modifiche, che sommate rendono l’esperienza offerta da Switch ancora più coinvolgente e funzionale.

Comoda e non scontata la compatibilità con gli accessori della versione precedente. Il tablet della nuova Switch OLED può essere tranquillamente alloggiato nella docking station del modello originale. Tuttavia, va sottolineata un’aggiunta fondamentale alla nuova dock. Si tratta della porta RJ45, assente finora, che garantisce un’esperienza online nettamente più stabile e con una latenza sensibilmente ridotta. Compatibili, naturalmente, anche i Joycon che mantengono le medesime caratteristiche. Chiude uno degli aspetti più significativi, ovvero quello dello spazio di archiviazione. Per il nuovo modello, Nintendo ha deciso di raddoppiare la capienza che passa quindi a 64GB rispetto ai 32GB della versione precedente. Nel complesso, quindi, la filosofia della console non viene rivoluzionata, ma Switch OLED offre un’esperienza nettamente migliorata sotto ogni punto di vista.

Grazie allo sconto di oltre il 20%, Switch OLED può essere acquistata direttamente dal sito MediaWorld a soli 273 euro, per un risparmio di quasi 80 euro sul prezzo di listino.