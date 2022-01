BOMBA NVMe portatile: Orico Portable SSD NVMe al minimo storico

Quello che ti riportiamo in questo articolo è un’ottima offerta su un SSD portatile che si rivolge soprattutto ai professionisti. Si tratta dell’Orico Portable SSD NVMe 500GB, un’unita decisamente peculiare sotto ogni punto di vista, caratterizzata da prestazioni e portabilità estreme a soli 76 euro su Amazon. Si tratta di un’offerta fino ad esaurimento scorte (che a quanto pare si sono già significativamente ridotte), quindi il consiglio è di affrettarsi.

SSD portatile Orico Portable SSD NVMe: caratteristiche tecniche

Il disco è a dir poco compatto, grazie a delle dimensioni poco superiori ad una comune pendrive. Il case è realizzato completamente in alluminio, agevolando la dissipazione del calore e offrendo una grande robustezza. A differenza delle tradizionali pendrive, però, in questo caso all’interno troviamo un’unità SSD NVMe capace di offrire una velocità di lettura fino a 1000MB/s. Questo permette alla soluzione di Orico di collocarsi tra i dischi più veloci del mercato, a cui si aggiunge il vantaggio della portabilità. Chiaramente, si tratta di un prodotto pensato per i professionisti che necessitano soprattutto di prestazioni. Grazie all’interfaccia USB 3.1 Gen 2 di tipo C potrai effettuare backup estremamente rapidi, così come ogni genere di trasferimento.

All’interno della confezione, infatti, viene fornito un cavo USB Type-C to Type-C per la connessione a MacBook e dispositivi mobili. Tuttavia, non manca un cavo USB Type-C to Type-A per collegare il disco a qualsiasi PC senza problemi di sorta, ma con un inevitabile compromesso dal punto di vista prestazionale. Per ottenere le prestazioni massime è indispensabile che anche le porte sul computer adottino la stessa specifica della periferica. Uno dei vantaggi, però, è proprio la possibilità di connettere il dispositivo a tablet e smartphone. Non manca la funzione plug and play che consente di utilizzare l’unità senza alcun driver o installazione software. Risulterà perfetto, quindi, anche per svuotare in pochi secondi la memoria dello smartphone, salvando in maniera sicura foto e video. Insomma, un prodotto estremamente versatile, perfetto soprattutto per i professionisti che vogliono gestire il proprio lavoro in maniera rapida.

Grazie al codice 3IFZ2BSV da inserire al momento del pagamento, puoi acquistare l’Orico Portable SSD NVMe a soli 76,99 euro su Amazon per un risparmio di circa 34 euro sul prezzo di listino.