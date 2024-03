BOMBA su eBay: iPhone 15 in offerta con 290€ di SCONTO! (Coupon)

Oggi è arrivato il momento di acquistare il nuovo iPhone 15, perché il prezzo proposto su eBay è davvero assurdo per lasciarselo scappare. Inserendo il codice PSPRMAR24 al momento del checkout potrai portartelo a casa infatti a soli 689,90 euro invece di 979. Hai la spedizione gratuita, garanzia italiana e l’affidabilità di un venditore con il 100% di feedback positivo: e in ogni caso, ricorda, sei sempre protetto dalla garanzia cliente eBay. A questo prezzo, manco a dirlo, sta andando a ruba.

iPhone 15 in mega sconto: a questo prezzo è un regalo

iPhone 15 è lo smartphone di ultima generazione di casa Apple, dotato di un ampio display da 6.1 pollici di tipo Retina che ti offre una visione nitida e dettagliata di tutti i tuoi contenuti, anche sotto la luce diretta del sole.

Sulla parte superiore trova posto la Dynamic Island che aveva debuttato con i modelli Pro della scorsa generazione, dandoti informazioni in tempo reale con quello che è a tutti gli effetti un notch interattivo. La fotocamera posteriore è stata notevolmente migliorata con un sensore da 48 megapixel che cattura immagini sorprendenti in qualsiasi condizione.

Dal solito design sottile e moderno, iPhone 15 è un telefono di altissimo livello che trasuda tecnologie di ultima generazione da tutti i pori ed in grado di sorprenderti con prestazioni stupefacenti e un’efficienza energetica che ti permetterà di usarlo per tutto il giorno. Non perdiamo altro tempo: inserisci il codice PSPRMAR24 al checkout e acquista il tuo iPhone 15 a soli 689,90 euro invece di 979 prima che finisca.