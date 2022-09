Bonifici SEPA gratis tramite conto online: quale servizio scegliere?

I bonifici SEPA sono una modalità di trasferimento di denaro molto diffusa e apprezzata.

Con l’introduzione dei conti online poi, la possibilità di effettuare tali operazione direttamente da casa, magari tramite pochi e semplici tocchi sul display dello smartphone.

Così come avveniva presso gli sportelli bancari però, molte piattaforme applicano dei costi sul bonifico. Di fatto, per chi utilizza di frequente questo strumento, le spese bancarie complessive possono risultare piuttosto elevate.

Esistono dunque servizi in grado di offrire bonifici SEPA gratis?

Conto Corrente Arancio di ING, con il suo Modulo Zero Vincoli, offre una serie di vantaggi tra cui rientrano queste operazioni a costo zero.

Si parla di bonifici online, con un tetto massimo di 50.000 euro, effettuabili senza alcun tipo di costo aggiuntivo.

Bonifici SEPA gratis fino a 50.000 euro: con Conto Corrente Arancio è possibile

Conto Corrente Arancio permette di effettuare tale operazione direttamente online o con una semplice chiamata telefonica. I vantaggi legati a questa piattaforma però, non finiscono di certo qui.

Per esempio, il titolare del conto può anche ottenere una carta di debito MasterCard gratuita, oltre a porte effettuare prelievi di contante in Italia e in Europa senza commissioni.

A livello di apertura del conto, è possibile effettuare tutto con pochi e semplici clic, con una gestione che poi avviene in tutto e per tutto tramite app mobile.

Lato sicurezza, il software permette di agire prontamente in caso di smarrimento o furto, bloccando la carta ed evitando ulteriori problemi.

E per quanto riguarda i costi? il Modulo Zero Vincoli è gratis il primo anno mentre, dal secondo, ha un costo di 2 euro al mese. Una cifra senza ombra di dubbio più che contenuta visto tutto ciò che offre Conto Corrente Arancio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.